F1爆近年最大轉會鬧劇　新星獲Alpine官宣後拒絕加盟　艾朗素讚好

F1完成上周末的匈牙利站後便展開一個月的暑假，然而車迷還未嘲笑完法拉利的「神戰術」，便迅速出現另一話題。

四屆冠軍華迪爾上周宣布完成今季後便退役，後續竟引爆車手轉會市場的一大鬧劇，法國車隊Alpine竟在兩日間失去兩名重要車手。



華迪爾上周宣布會在2022賽季後退役，他效力的阿士頓馬田（Aston Martin）也立刻為下季尋找新車手，結果在無人預料到的情況下，周一（1日）突然宣布，現役的Alpine車手、41歲的兩屆世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso）下季會加盟，並簽下「超過一年的合約」，驚訝的不僅車迷，連其效力的Alpine也被殺個措手不及。

艾朗素雖已41歲，但他的表現毫不比年輕車手遜色。（Getty Images）

Alpine領隊沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）周二透過媒體談及這件事：「我本來很有信心艾朗素會跟我們續約的，這是真話，當時我確信這件事……我跟大家一樣，是從（阿士頓馬田的）聲明知道（艾朗素加盟Alpine）這件事。」

Alpine陣營：看聲明才知艾朗素轉會 皮亞斯特利還有合約

沙夫拿亞續道：「不久之前，我還問過艾朗素，他說：『沒有啊，我還沒簽任何東西呢』，所以我是頗驚訝的。」他也稱在消息公布後，自己還沒聯絡過艾朗素，「他應該在遊艇上，在希臘的某個地方吧。」

這位Alpine領隊在訪問中，還提到一個名字——Alpine青訓車手、2021年二級方程式（F2）冠軍車手皮亞斯特利（Oscar Piastri），這位21歲澳洲車手被視為繼陸克萊及佐治羅素後的新一代天才車手，皆因他跟這兩位車手一樣，連續兩年在自己的新秀賽季便贏得F3及F2冠軍。

皮亞斯特利是Alpine青訓車手，連續兩季以新秀身份贏得F3和F2，被視為未來巨星。（Twitter／Alpine F1 Team）

此前早已盛傳Alpine為皮亞斯特利找來明年的威廉士車隊席位，打算先將他外借一到兩年，鍛煉過後、再待艾朗素退役，便讓他「接棒」，但艾朗素突然離開，令多方都大失預算。大多數人都認為艾朗素空出的席位，會順理成章由皮亞斯特利補上，但Alpine沒有立刻宣布由皮亞斯特利接任。

關於皮亞斯特利，此前有報道指他的合約中有一項條款，訂明若Alpine在7月31日或之前未能為他覓得2023年的F1席位，他將可離隊，但一切只是傳言，細節亦不清楚；同時也傳出他在艾朗素離隊前，已拒絕車隊加盟威廉士的安排，其經理人、與艾朗素份屬友好的前紅牛車手韋伯（Mark Webber），曾與麥拿侖接洽，商討明年皮亞斯特取代列卡度（Daniel Ricciardo）的可能性，並且已簽下協議。

前紅牛車手韋伯（後排右）是皮亞斯特利（前）的經理人，他亦主導了澳洲小將的去向。（Getty Images）

沙夫拿亞被問及皮亞斯特利的情況時，說得毫不客氣，道：「我不清楚他是不是跟麥拿侖有什麼事前協議之類的，他有責任履行與我們簽下的合約，我們對他也有此責任、並且一直在履行。合約在2023年有效，若啟動條款，合約在2024年也會有效。」沙夫拿亞坦承，在艾朗素離隊之下，「皮亞斯特利是我們的頭號人選，我們也會選擇他，我不會披露合約內容，但決定權在車隊手上，而不是車手。」

皮亞斯特利「被官宣」：「我明年不會效力Alpine」

有趣的是，訪問出街後僅半天，Alpine就突然「官宣」皮亞斯特利明年為這支法國車隊出戰F1，然而聲明中只得領隊沙夫拿亞的感言，沒有車手本人回應；而且聲明強調Alpine是「提拔」皮亞斯特利，及多年來如何培養他，皮亞斯特利也沒有在社交媒體宣布此事。

Alpine官宣皮亞斯特利2023年出戰F1：

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022

過了數小時，皮亞斯特利終於「上水」，貼出一篇爆炸性的聲明：「我了解到，Alpine F1車隊在未經我同意之下，在今日下午發出了一篇聲明，指我明年會為他們比賽。這是錯誤的，我未曾簽下跟Alpine明年的合約。明年我不會為Alpine出賽。」

Alpine沒有因此撤回聲明，並回應傳媒指「我們確信自己的聲明完全合法，現階段沒有補充」。媒體普遍認為，車隊此舉是要證明自己在法律上正確，但雙方關係似乎已破裂，在皮亞斯特利不願為Alpine出賽、艾朗素又離隊的當下，Alpine只餘下較為平實、卻在去年簽下長約的奧干（Esteban Ocon），兩日之間失去了兩名現在、及未來的主力，損失慘重。

皮亞斯特利的聲明：

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

皮亞斯特利的聲明更加令各方疑惑，一介新人無論在低組別方程式成績有多好，通常也未至於會如此強硬地拒絕一支F1車隊，更何況是培育自己出身的廠隊，但皮亞斯特利如此斬釘截鐵，是否意味他已肯定自己明年擁有一個席位？

傳言指向皮亞斯特利的目的地是麥拿侖F1車隊，但目前麥拿侖陣中兩名車手都有合約，諾里斯的合約到2025年才結束，其地位也難受威脅；至於列卡度的合約則到明年才屆滿，雖然他表現一直低迷，但有指明年是否留隊，決定權全在他手中。若他決定留下來，那皮亞斯特利的去向又會如何？或是他的目的地根本不是麥拿侖？

事件不僅震撼車迷，對於歷卡度來說大概也同樣震驚。（Getty Images）

麥拿侖陣營：一直沉默 月內第二次捲同類風波

這樁鬧劇的未來發展尚待觀望，但在Alpine和皮亞斯特利陣營都堅持自己「在法律上正確」，而盛傳牽涉其中的麥拿侖則一直保持沉默。事實上他們今季已非第一次捲入同樣的合約風波。

在多個賽車項目包括F1、IndyCar和Formula E都擁有車隊的麥拿侖車隊（McLaren Racing），稍早前簽入衛冕IndyCar的柏奴（Alex Palou），惟柏奴所屬車隊Ganassi Racing在7月12日稱與他的合約在2023年仍有效，仍會行使有關權利，未幾柏奴本人否認，指早已表明會離隊、轉投麥拿侖，事件已進入法律程序。

這宗事件跟今次皮亞斯特利的風波如出一徹，甚至車手的回應都非常相似，令不少媒體和車迷都質疑，麥拿侖近來不斷以F1席位、或F1測試作招徠、在不同賽事吸納車手，手法令人疑慮。

麥拿侖車隊的行政總裁布朗（Zak Brown），不斷運用人脈從各項賽事招攬車手。（Getty Images）

艾朗素：計好時間轉會 幕後密謀一切？

就在皮亞斯特利貼出聲明的同時，引發這宗轉會鬧劇的關鍵人物——艾朗素，也更新了社交媒體，只見他在限時動態中放上一段自己在微笑、豎起姆指的自拍影片。從艾朗素與皮亞斯特經理人韋伯的關係，不少人都聯想到他是故意在皮亞斯特利傳聞的「解約條款」生效時，才與阿士頓馬田簽約，志在令Alpine同時失去自己和皮亞斯特利。

艾朗素（左）和韋伯（右）份屬友好，今次有關皮亞斯特利的合約，又有否就此「通水」？（Getty Images）

艾朗素去年在匈牙利站曾全力助奧干奪冠，他到底跟Alpine有什麼仇口？雖然Alpine領隊沙夫拿亞認為艾朗素必定會續約，但不願向他開出超過一年的死約，只願開出「1+1」合約，並將他視為皮亞斯特利「升班」前的替補；今季艾朗素表現很多時較奧干更好，惟上半季常受戰車故障困擾而失分，但沙夫拿亞早前曾開腔批評其表現，指他失分並非車隊責任，當時已傳出兩人關係不佳。

在皮亞斯特利發聲明，強硬拒絕效力Alpine後不久，艾朗素便更新社交媒體，放出自己「讚好」的影片。（Instagram）

第21季出戰F1的艾朗素，生涯中曾捲入不少爭議事件，包括2008年麥拿侖的「間諜門」等等，當年他在麥拿侖與咸美頓針鋒相對，也成為他離隊的導火線。當沙夫拿亞在周二指未聯絡艾朗素，認為他「在希臘的船上」時，艾朗素特意貼出自己在西班牙玩高卡車的照片作回應；在皮亞斯特利的聲明後又立刻放上自己「讚好」的影片，似乎都不是巧合。