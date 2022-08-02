F1｜艾朗素無預示突投Aston Martin Alpine新星來季勢上位
撰文：趙子晉
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四屆世界冠軍華迪爾早前宣布季尾退役，Aston Martin走了一個「四屆」，卻來了一個「兩屆」。Aston Martin宣布年屆41歲的艾朗素來季入隊，夥拍「太子爺」史杜爾出戰。
華迪爾（Sebastian Vettel）毫無預警地透過社交網站宣布即將退役，盛傳這名四屆世界冠軍極力推薦「車神之子」米克舒密加，Aston Martin日前公布來季車手組合，傳聞不攻自破。兩屆世界冠軍﹑年屆41歲的艾朗素（Fernando Alonso）從Alpine轉會，來季成為史杜爾（Lance Stroll）的拍檔，簽下一紙多年合約。
艾朗素來年「由藍轉綠」，因為認為Aston Martin有野心，「我依然充滿爭勝心，希望在前列爭逐，而他們（Aston Martin）擁有這種野心及熱誠」。Aston Martin由艾朗素取代華迪爾，保持級數的同時，亦可以繼續有世界冠軍級隊友傍住「太子爺」史杜爾，從隊友身上偷師，相信是培育兒子的大計之一。
這名年屆41歲的西班牙名將，多次公開表示，自己依然有心有力。艾朗素希望與Alpine再續一年，惟車隊一直不為所動，所以當大史杜爾（Lawrence Stroll）找他的時候，雙方一拍即合。
Alpine遲遲未能作決定，是因為「世代之爭」，選擇艾朗素或是年僅21歲的「神童」皮亞斯特利（Oscar Piastri）。這名Alpine後備車手是重點培訓，惟來年沒有車隊收留他，Alpine才陷入兩難，幸好艾朗素先下手為強，這名新星來季夥拍奧干的機會高唱入雲。
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