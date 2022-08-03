F1｜威廉士宣布艾邦來季留隊　玩轉社交平台　明向Alpine瘋狂抽水

世界一級方程式錦標賽（F1）車隊威廉士（Williams Racing）宣布，艾邦（Alex Albon）來季將會繼續留效該隊，並且與該隊簽下超過一年合約，意味至2023年之後艾邦仍然會為威廉士效力。



當威廉士聲明發表後，艾邦同時在社交網站發聲明，指他「明白並同意，威廉士歐洲時間今午將會公布他明年將會留效。這是正確而且我已與車隊簽下2023年合約，我會在明年繼續駕駛威廉士戰車。」

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



😂 let’s gooo @williamsracing 💪 pic.twitter.com/NNljcXOieE — Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022

聲明用字明顯是在諷刺日前Alpine車隊有關艾朗素（Fernando Alonso）與皮亞斯特利（Oscar Piastri）的轉會鬧劇，將皮亞斯特利的聲明倒轉來寫。

香港富豪盧啟賢披露，有份參與2020年威廉士賣盤的交易。

此外，據路透社報道，被稱為「富豪經紀」的亞溢利國際（R.E. Lee International）行政總裁盧啟賢，考慮投放更多資金至F1業務，並表示其他亞洲富豪也有意投資運動事業。盧啟賢證實，有份參與英國投資公司Dorilton Capital於2020年收購威廉士的交易，但拒絕透露更多細節。