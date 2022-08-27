賽馬｜解構全日本唯一育馬高校　培育賽駒體驗締結短短人馬緣

日本育馬業蓬勃，每年拍賣幼馬的「2022北海道市場Summer Sale」都備受注目。，一匹1歲幼駒以700萬日元（約40萬港元）賣出。幼駒的飼養主是一班高中生，他們是北海道靜内農業高校的學生。



「1210號拍賣馬登場，出生日是2021年4月19日。母系為Madrigal Score（マドリガルスコア），父系為「動物王國」（Animal Kingdom／アニマルキングダム）由北海道靜内農業高校生產。開價250萬日圓，500萬日圓⋯⋯最後一口價，沒有人出價嗎？700萬日圓成交。」拍賣官於昨日（26日）北海道市場Summer Sale敲下鎚子，以770萬日圓（約40萬港元）售出「Madrigal Score 2021」（代表母系於2021年出產的子馬）。

馬名為「Madrigal Score 2021」以700萬日圓被競投，身旁為一直照顧牠的高中生。（網上圖片）

日本有不同規模的賽馬馬匹拍賣會，「北海道市場Summer Sale」的競投者，對北海道靜内農業高校毫不陌生。這所公立高中是全日本唯一教授繁殖純種馬匹高中課程的學校，近年出品都能夠在拍賣會找到買家。2020年把名叫「健葉」的週歲馬，以2500萬日元（約142萬港元）成功出售，打破該校出產馬的成交紀錄。

該幼駒「Madrigal Score 2021」的半兄（同母不同父），正是破高校紀錄出售的「健葉」，後者被日本企業家兼大馬主竹園正繼買入後，被冠名「健葉王」（テイエムケントオー／T M Kento O）在去年8月開上戰陣，暫時跑了8場，得到一次亞軍。

2020年馬匹拍賣會的現場狀況。（網上圖片）

全日本唯一純種馬生產課程

北海道靜内農業高校在新日高町，創校於1978年。顧名思義是一間為當地農業培訓人材的學校。近年日本政府提倡設立Master High School（マイスターハイスクール），讓高中生於讀書時接觸專門技術，解決人材缺乏問題。

該高中主要分為食品科學科及生產科學科兩大學科，後者再細分農作物生產及純種馬生產。純種馬生產課程除了基本語文課程，學生自高中二年級開始，便會體驗並學習如何配種、接生、育成及出售純種馬，甚至可以將自己培育的週歲馬於拍賣會出售。

學生能體驗並學習如何配種、接生、育成及出售純種馬。（網上圖片）

拍賣會展示學生成果

這項體驗計劃起初並不受業界重視，畢竟高中生的知識貧乏，起初於拍賣會登場的培育馬基本上無人問津。但隨着計劃發展且得到日本輕種馬協會的協助，漸漸受到注目，更吸引不少電視台採訪學生的育馬過程。

學生們在整個學習體驗過程中，需為出生幼駒制訂運動計劃及飼料管理。由於幼駒出生後需要一定運動量，學生們於馬匹身上裝上GPS（全球定位系統），從而收集其放草時的運動數據，冬天放牧地不好行走時，會由學生牽引完成每日運動目標。

飼料管理亦是相當重要的一環，他們會調整飼料份量，使幼駒以最佳外觀參與拍賣會。因此，拍賣會正是一個展示學生成果的舞台。

這班「非一般的學生」學習照顧馬匹。（YouTube截圖）

除了育馬知識，他們更要學習接受與從小看大的馬匹分離。縱然萬般不捨，他們都是抱着希望目送馬匹被運送離開，「希望牠此後能加油（競馬賽事）」、「最重要是安全、不要受傷，希望牠能好好努力」，學生與馬匹的「人馬之絆」，場面感人。