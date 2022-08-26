羽毛球世錦賽｜鄧謝配力戰63分鐘飲恨出局　無緣連續兩屆奪牌

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在羽毛球世錦賽8強鬥德國組合，力爭連續兩年摘下獎牌。「鄧謝配」先輸一局下，次局扳回一城，可惜未能乘勇反勝，結果力戰63分鐘飲恨，無緣4強。



繼港隊男單的伍家朗與李卓耀先後出局，混雙「鄧謝配」成為港隊的獨苗，上圈輕取新加坡組合躋身8強，與德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau爭晉級。

「鄧謝」上年在世錦賽摘下銅牌，8強正正淘汰這對德國組合。雙方在對賽往績上，「鄧謝」取得3勝1負秤先，希望今仗再度擊敗對手晉級4強。

「鄧謝」上圈擊敗新加坡組合躋身8強。（Badminton Photo）

這對香港組合初段連取3分，其後被對手急起直追，雙方多次打成平手，並以11：9稍為領先進入技術暫停。德國組合在下半局發力，一口氣連取7分，「鄧謝」以13：21先輸一局。

「鄧謝」在換場後回勇，除了開段打成1：1後，逐漸拉開差距，中段更連奪8分，並以21：13扳回一城，需要進入決勝局分勝負。

雙方在決勝局鬥得難分難解，上半局多次互換領先，「鄧謝」以1分落後換場。下半局雙方得分梅花間竹，直至15：15時，德國組合把握機會扣殺得手，連取兩分，拉開差距。

謝影雪要求暫停，治理傷勢，德國組合暫停後連續兩次失誤，雙方打成17：17平手。「鄧謝」接連兩分打出界，但他們韌力十足，再度追成19：19平手，鄧俊文最後一分飛到盡也未防住，結果以19：21飲恨，與獎牌擦身而過。

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