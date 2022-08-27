羽毛球世錦賽｜戴資穎決勝局6度化險　力戰3局憾負陳雨菲無緣決賽

羽毛球世錦賽女單4強戰萬眾矚目，戴資穎與陳雨菲重現東京奧運對決，前者在決勝局末段勇救6個「Match Point」打出氣勢，惟仍以17：21憾負，無緣決賽。陳雨菲將跟山口茜或安洗瑩的勝方爭冠。



世錦賽在官網的4強前瞻報道，寫下「東京奧運熱潮再次襲來」，提到中國好手陳雨菲與中華台北「一姐」戴資穎，相隔一年再於東京的世錦賽碰頭。去年陳雨菲以21：18、19：21、21：18的激烈比分擊敗戴資穎，奪下東京奧運金牌。

今仗是二人第24次交手、今季第5度對決；生涯戰績戴以17勝佔優。

奪冠大熱戴資穎殺入4強，與強敵陳雨菲爭奪決賽席位。（Badminton Photo）

在這場官網稱之為「強強對決」的4強戰，入局慢熱的陳雨菲首局初段被對手壓制，更被戴資穎打出一波6：0攻勢，以3：11劣勢進入技術暫停。陳在休息後逐漸重拾狀態，力追至13：17，戴憑穩定發揮以21：15先贏一局。

陳雨菲在首局陷入劣勢。（Badminton Photo）

陳雨菲次局反撲

次局，站穩陣腳的陳雨菲逐漸上力，兩人戰平4：4後，戴資穎再取得6：4，惟陳咬緊比數，在接連攻勢後更反超前7：6。力爭首個世界冠軍頭銜的戴資穎不讓對手再拉開差距，雙方兩度戰平，戰況激烈。戴在休息前連取3分，以11：9再佔領先優勢。

下半局，二人繼續糾纏，戴在連續2次網前失誤後被反超14：13，亂了陣腳的戴再因犯錯被拉開至16：13，優勢轉移到陳雨菲身上，戴終以14：21被追回一局。

戴資穎被追平局數1：1。（Badminton Photo）

戴資穎連救6個「Match Point」

決勝局，戴資穎接連擊球出界，給予對手機會反領先3：1。成功扭轉局勢的陳雨菲愈打愈順，挾11：4優勢進入下半局。戴雖苦苦力追惟稍露疲態，對方連番在網前得手後拉開至19：11。

戰至20：12，未有放棄的戴久未讓對手取得最後一分，打出一波6：0力追至18：20，惟仍以18：21吞敗，無緣決賽挑戰取得首個世界冠軍。力戰1小時11分後，戴向觀眾席上的支持者揮手致謝才離場。陳雨菲將在明日跟山口茜或安洗瑩的勝方爭冠。

今季大部分賽事狀況欠佳的陳雨菲，殺入決賽爭冠一吐烏氣。（Badminton Photo）