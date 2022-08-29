足球熱話｜古橋亨梧半場演帽子戲法　助些路迪贏9球竟未滿意

蘇超榜首的些路迪周日（28日）作客榜尾的登地聯，以9：0大勝，創下蘇超史上作客最大勝仗紀錄。當中日本國腳古橋亨梧上半場已完成帽子戲法，但要求甚高的他對球隊表現未盡滿意。



些路迪面對賽前已3連敗的登地聯，上半場由古橋亨梧在15、40及補時2分鐘入球，上演半場帽子戲法之下，領先至4：0，下半場再有阿巴達攻入3球，最終以9：0大勝一場。這比數也刷新了2017年鴨巴甸作客7：0大勝登地聯的紀錄，成為蘇超史上最大比數的作客勝仗。

古橋亨梧半場已大演帽子戲法。（Getty Images）

古橋完成帽子戲法，當然十分興奮，稱生涯從未參與過比數如此大的比賽，並感謝隊友傳球，同時豪言：「我今季首個目標是先攻入20球，完成後再向30球進發！」

不過，他雖然為賽果感到高興，卻也指出球隊仍有不足之處：「我們為賽果開心，但要努力之處還有很多，儘管我們有信心在這樣的比賽中攻入9球，但本來還有更多入球機會，我們仍需改善把握力。」

些路迪在賽後貼出一張惡搞圖，示意與利物浦一樣以9：0擊敗對手：

些路迪在歐聯分組賽抽入F組，與衛冕的皇家馬德里同組，另外兩支對手為RB萊比錫及薩克達。些路迪今季首場歐聯分組賽，正是在香港時間9月7日凌晨主場對皇馬，古橋坦承這令全軍都更有火：「對皇馬的賽程令我們更有動力，我們會嘗試（對皇馬）踢出一場好波，但首先我們要在接下來每場賽事好好表現。」

27歲的古橋去年由神戶勝利船加盟些路迪以來，表現一直出眾，上季上陣15場聯賽常規賽便攻入8球、交出2次助攻，在季後賽5場也攻入4球；今季踢了5場聯賽更已射入6球之多，相當高效。