英超︱熱刺勝森林全靠干地神換人　軒達臣再救12碼無阻卡尼起孖

熱刺再勝一場！領隊干地領軍下開季已見勇態，熱刺作客升班馬諾定咸森林全場佔盡優勢下，由射手哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度順利2：0擊敗對手。

今仗轉捩點是干地下半場一次大膽調動，當時球隊拉不開比數，卡尼十二碼又被救出，他選擇調走主將孫興慜，結果收效極豐。



干地又贏！一次神調動，造就熱刺又一場勝仗。（Getty Images）

甸恩軒達臣撲出卡尼十二碼

升班馬森林開季表現不差，今仗即使要面對熱刺，控球比率達55％，射門亦跟對手平分秋色，最大分別在於埋門質素。今場熱刺首個攻勢，英格蘭隊長哈利卡尼開賽5分鐘便在禁區邊起腳入網，這是他在英超的第200個入球。

森林站穩陣腳後，熱刺具威脅射門不算多，他們成功凍結對手危險人物孫興慜，半場守住一球差距。下半場56分鐘森林守將曲克門前伸手拍走皮球，被判罰十二碼，卡尼為熱刺操刀主射，被曼聯外借的門將甸恩軒達臣飛身撲出。這球已是軒達臣今季撲出的第二球十二碼。

干地「神換人」為熱刺帶來3分

森林不至多失，氣勢甚強，熱刺隨時有被追平的危機。74分鐘干地一次「神調動」，成功將勝利帶給熱刺。

孫興慜是熱刺前場王牌，又與卡尼默契特別好，一般不會輕易被換走。不過干地清楚看到這位韓國巨星今仗在水準以下，大膽以今季新加盟的李察利臣入替他。81分鐘熱刺一次攻勢失敗，卡尼失望之際，好氣好力的李察利臣沒有放棄，左路追到皮球後以右腳腳面將皮球巧妙送到卡尼身前，後者門前輕鬆頭槌一頂入網，梅開二度兼為熱刺鎖定2：0勝果。

熱刺又一次全取3分，今季累積3勝1和，保持不敗，與曼城同得10分，僅以得失球差不及對方排第三位。