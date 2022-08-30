羽毛球．日本賽｜李卓耀先拔頭籌後落敗　連續兩項賽事負周天成

羽毛球日本公開賽，香港代表李卓耀男單首圈硬撼中華台北的周天成，以局數1：2出局。



兩人在上周的世錦賽16強交手，當時激戰1小時11分，周天成以21：16、17：21及21：18贏局數2：1晉級。到周二的日本賽首圈，他們再度相遇，世界排名15位的李卓耀首局表現理想，儘管一度落後10：15，但他咬緊牙關力追至17平手，更以21：18先拔頭籌，領先局數1：0。

世界第4的周天成第二局初段連取5分，拉開領先優勢至8：3，後來李卓耀奮力追平，一度打成16平手。不過，這次周天成沒有被打亂陣腳，一口氣連贏4分至20：16，贏21：17追平局數。

在決勝局，周天成中段狀態非常好，曾經連贏8分，領先14：7，並維持優勢帶到尾，贏21：15，以局數2：1反勝李卓耀晉級。這場比賽兩人打了1小時15分鐘。