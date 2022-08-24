美網｜澳洲壞孩子衰多口被告 「像喝了700杯」球迷被逐秋後算賬
撰文：葉詩敏
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正值美網之際，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios，台譯基里奧斯）卻又捲入麻煩，他在今年溫網因抱怨受到「喝了700杯的女球迷」影響表現，結果被該名波蘭律師女球迷Ania Palus提起誹謗訴訟。
事緣在基域奧斯對祖高域的溫網男單決賽上，前者在第3盤時憤怒地向主裁判抱怨，指一名女觀眾讓他失去發球局，應該被驅逐出場。
當主裁判問他是否能確定是誰讓他困擾時，基域奧斯即指控：「那個穿着裙子，看起來像喝了700杯（酒）的人。每次到我擊球時，她都會對我說話。」
隨後，該名女球迷Ania Palus被保安拉到一邊，並在交談後暫時被護送出場。Palus當時接受記者採訪時堅稱，她只喝了一杯冧酒（Rum）和一杯葡萄酒，她還強調，其意圖只是支持這名27歲網球手，而不是阻礙。
外媒近日報道，Palus原來是一名律師，並已告上法庭提起誹謗訴訟。Palus指責基域奧斯「魯莽且完全毫無根據的指控」，她在聲明中表示：「這不僅在當天讓我造成相當大的傷害，導致我暫時離開了賽場，而且基域奧斯的不實指控被全世界數百萬人廣傳和報道，給我和家人造成了巨大的傷害和痛苦。」
與母親一起觀賞決賽的Palus補充說：「我來沒打算打官司，但經過深思熟慮後，我得出結論，我別無選擇，只能指示我的律師提起誹謗訴訟，以洗清我的名譽。」她又指任何追回的損失都將捐贈予慈善機構。
世界排名第26的基域奧斯在溫網勇闖生涯首個大滿貫決賽，他將出戰昨日正式展開的美網。
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