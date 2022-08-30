轉會｜韋斯咸破紀錄5000萬鎊簽柏基達　英超巴西國腳中場再添一員

英超韋斯咸又一簽！本轉會窗已簽入7人的韋斯咸，今天以破球會紀錄價5000萬英鎊，從里昂簽入巴西國腳柏基達（Lucas Paqueta），令效力英超的巴西國腳再多一人。



去季里昂與韋斯咸在歐霸八強相遇的兩回合中，柏基達均有上陣。（Getty Images）

韋斯咸在本轉會窗已用了超過1億英鎊增兵，在分別以3000萬鎊簽下意大利國腳前鋒施卡馬卡（Gianluca Scamacca）以及在季前賽受傷的摩洛哥中堅阿古特（Nayef Aguerd），如今再度進行重磅收購，以破球會轉會紀錄，最高轉會費達5000萬鎊的價錢從里昂引入巴西國腳中場柏基達。

「我希望這是一個美好旅程的開始。」柏基達在球會的訪問中表示。「去季韋斯咸表現非常好，我非常期待穿上韋斯咸的球衣，並在球迷前展示我的實力，幫助隊友與球隊踢得更好。」

柏基達加盟韋斯咸，成為現時第六位效力英超的巴西國腳中場。（Twitter）

現年25歲的柏基達在巴甲法林明高出道，曾有「新卡卡」之稱，並在2018年以3000萬鎊加盟AC米蘭，然而後來由於不受重用，苦無出場機會下，2020年以2000萬鎊從AC米蘭轉投里昂。他在法國成功「翻生」，去季35場法甲比賽中貢獻了9個入球與6個助攻。

在卡斯米路加盟曼聯以及柏基達加盟韋斯咸後，上次入選巴西國家隊的7名中場中，有6人在英超效力，除了上述2人，還有曼聯的費特（Fred）、阿士東維拉的古天奴（Philippe Coutinho）、利物浦的法賓奴（Fabinho）以及紐卡素的古馬雷斯（Bruno Guimarães）。

韋斯咸今夏大肆增兵，惟開季表現不似預期，三連敗後一度跌至英超榜尾，直到周日擊敗同樣狀態不佳的阿士東維拉才獲得今季首捷，以1勝3負排英超第16位。