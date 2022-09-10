傑斯家暴案｜陪審團退庭近一天未達裁決解散 隨時拖到明夏
撰文：何偉畧
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曼聯傳奇快翼傑斯涉嫌襲擊及控制女友的家暴案，陷入僵局。陪審團退庭商議近一天，未能達成有效裁決，已告解散，隨時拖到明夏才有結果。
12人陪審團中有1人抱恙，獲法庭批准退出，餘下11人於前天（8月30日）退庭商議3項控罪的裁決。惟商議近23小時，4男7女陪審團未能就任何一罪，達成至少10:1的大多數有效裁決。
法官詢問如給予更多時間，是否有機會達成有效裁決，首席陪審員表明不能。法官隨即宣布解散陪審團，控方將要決定案件是否再次安排審訊，若然重審，最快要排期到來年6月初。傑斯在庭上得悉審訊無結果，頓時低頭沉思。
控方在未來一周研究處理方法，申請重審便須重新選出陪審團，否則放棄重審，傑斯便有望全身而退。$8歲的傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉（Kate Greville），並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。傑斯對指控一概不認罪。
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