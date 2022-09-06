亞協盃｜東方鬥烏茲別克冠軍　葉鴻輝演精彩撲救　末段失守出局

香港球隊東方龍獅周二（6日）出戰亞協盃跨區4強，遠征烏茲別克作客索迪亞拿，雖然全場防守出色，可惜在完場前5分鐘失守，以1球敗予強敵。



東方早前在亞協盃分組賽，連挫另一支香港球隊理文及台灣球隊台南市FC，取得出線資格。不過由分組賽出線後，東方有多名球員離隊，陣容大大削減，今日一戰名單上除11名正選球員外，得7名後備球員共18人大軍，其中曾以個人原因離隊、早前獲重簽的亞歷斯祖正選出戰。

值得一提的是，吉爾吉斯與烏茲別克接壤，兩地語言互通，東方主帥盧比度今仗特別讓陣中的吉爾吉斯後衛高素巴耶夫出任隊長，指是因為他在旅程中為球隊任翻譯。

東方由高素巴耶夫（後排左一）出任隊長。（東方提供）

東方防守頑強 索迪亞拿曾中柱

賽前，盧比度已預計面對索迪亞拿會陷入劣勢，不過上半場這支去年烏茲別克頂級聯賽冠軍雖然控球大大佔優，惟早段攻勢不算入肉，主要靠罰球及角球攻勢為東方帶來威脅，不過主隊10分鐘先有罰球直射高出，14分鐘羅高諾夫禁區內施倒掛但踢不中皮球、沙洛莫夫補射被東方球員擋中。

東方在24分鐘迎來第一次攻門，梁冠聰左路畸角位斬中，馬高斯尾柱頭槌頂彈地波，可惜柱邊出界。

索迪亞拿（白衫）控球雖遠遠佔優，但入肉攻勢不算多。（東方提供）

36分鐘索迪亞拿罰球直射，葉鴻輝雙槌打出，緊接洛高諾夫頭槌一頂中內柱彈出，東方未失球之餘更在3分鐘後有一次反擊機會，黃梓浩左路快放再橫傳，孫銘謙在禁區頂接應被對手緊纏，勉強起腳被閂到。

葉鴻輝今仗兩度表演精彩撲救，可惜最終未能保住不失。（東方提供）

換邊後兩軍繼續僵持，索迪亞拿攻勢雖多，但中目標的射門寥寥無幾，到末段才提升節奏，83分鐘，卡拉蒙洛夫射出全場最有威脅的一腳，在禁區內怒抽，但葉鴻輝將急勁的皮球救出，這也僅是索迪亞拿全場第2次中目標埋門，兩次都被葉鴻輝化解。

全場防守出色的東方眼見即將要將比賽帶入加時，可惜未竟全功，85分鐘，索迪亞拿一次對角傳球，東方隊長高素巴耶夫失位，令羅高諾夫可近門跳頂入網，打開紀錄，最終索迪亞憑這記入球以1：0險勝，東方亦宣告在跨區4強力戰出局，今屆亞協盃之旅宣告結束。