亞協盃︱免費直播東方龍獅戰跨區4強 作客烏茲別克強敵：不放棄
撰文：袁志浩
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香港球會東方龍獅周二（6日）於亞協盃跨區4強作客烏茲別克球隊索迪亞拿。東方今季大換血，實力跟分組賽出線時削弱了不少，主教練盧比度希望球員能享受比賽，汲收經驗。
東方6月底於亞協盃J組脫穎而出，以小組首名出線淘汰賽，周二（6日）首度出戰亞協跨區4強，硬擺2021烏茲別克頂級聯賽亞軍索迪亞拿。東方本來會在主場出戰，惟最終因防疫考慮而放棄申辦，轉為作客烏茲別克。
然而東方自從分組賽後有多名主力如艾華頓、艾華度、林恩許等離隊，新季僅剩20名球員之餘，外援也只有前鋒巴杜姆、中堅高素巴耶夫與馬高斯。主教練盧比度承認，東方實力難跟對手匹敵，「他們是強隊，又高又快，身型體格好，也有主場之利。相反，我們有些球員只得15、16歲，預計會是一場艱苦（tough）的比賽。」
不過，盧比度絕不容許麾下放軟手腳，希望他們在沒有壓力的情況下，能好好享受比賽，汲取經驗，看清楚什麼才是真正的職業足球。「能來到淘汰賽已經是恩賜，現實雖是殘酷，但我不接受球員放棄、犯錯，要有受苦的準備，奮鬥到最後一刻。完場時大家都筋疲力竭的話，就證明他們完成了任務。」
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東方上周日（28日）完成對和富大埔的港超後，翌日已啟程前往烏茲別克城市吉扎克備戰，盧比度透露，訓練草地質素欠理想，球場凹凸不平，幸球隊總算適應了當地比香港炎熱但不潮濕的天氣，明日仍會盡全力踢出最好的表現，爭取勝利。
東方假如成功晉級，將追平香港球會在亞協史上的最佳成績（總成績4強或跨區決賽），港台電視32將免費直播今場賽事，並設有廣東話評述。
索迪亞拿 Vs 東方龍獅
9月6日
香港時間09：00 pm
地點：烏茲別克吉扎克索迪亞拿體育場（Sogdiana Stadium）
免費電視直播：港台電視32
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