轉會專題｜恐慌性收購老是常出現　英超三雄「定驚」方法大不同

什麼是Panic Buy？「Panic Buy」一詞，中文解作「恐慌性收購」或「搶購」，根據《維基百科》的定義，「是一種異常的購買行為，顧客多數處身於恐慌，作出非理性採購」。

在足球的轉會市場中，「Panic Buy」未必是實際的收購，形容為一個狀態更加貼切，通常由「成績不佳」或「部分位置缺人」而衍生的現象。

「恐慌性收購」的精粹，在於「恐慌」，而非「收購」，這一點在3大英超球會身上老是常出現。



曼聯：連敗惹恐慌 意想不到人選變目標

若「成績不佳」或「部分位置缺人」是恐慌性收購的兩大原因，曼聯兩方面全中。

曼聯出閘脫腳，開季兩連敗，更曾大敗予賓福特0：4。轉會方面，心儀對象不計其數，與曼聯扯上關係的球員，名單長如一匹布，祖奧菲臘斯及奧巴美揚般的球星，但大多都「耍手擰頭」。

曼聯一對中場組合費特與麥湯米尼，表現令人憂心。由主帥坦赫格接掌曼聯，已經傳出坦帥有意與法蘭基迪莊在奧脫福重聚，惟追足一個夏天，最終依然「食白果」。

迪莊閃完再閃，最終也未有加盟曼聯。（Getty Images）

如意算盤打不響，曼聯心急要人，李斯特城的泰利文斯及狼隊的魯賓尼維斯亦是「Plan B」，其後竟然傳出洽購法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot），但疑因拉比奧特人工叫價太高而拉倒。曼聯輾轉下，向皇馬的卡斯米路埋手，結果順利以7000萬鎊加盟。

曼聯求購中場一波三折，最終購入卡斯米路。（Getty Images）

曼聯老大哥C朗拿度求去的傳聞猶如夢魘，若果C朗離隊的話，前線只剩安東尼馬迪爾及拉舒福特，依然欠缺一名正前鋒。曼聯再度與意想不到的人選扯上關係，曾效力中超的阿拿奧杜域傳聞是潛在新兵，消息一出，惹來不少「曼迷」的不滿。李斯特城的老將華迪一度亦是緋聞對象之一。C朗拿度最終繼續留隊，縱然找不到合適的前鋒，但起碼坦赫格前線有多一人替換。

C朗最終留隊，至少曼聯前線多一人可用。（Getty Images）

曼聯「恐慌指數」，不過以轉身快搭救不斷有動作，收購卡斯米路及安東尼顯示，恐慌與行動成正比。

大敗予賓福特後，曼聯連簽卡斯米路及安東尼。（Getty Images）

車路士：有錢就不是問題

車路士離隊球員眾多，加上球隊易手後，處理轉會事宜的體育總監格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）離職，新老闆托德波里唯有親自落場。

後防兩大主力魯迪格與基斯坦臣齊齊投奔西甲，車路士需要兩名中堅，先從拿玻里收購高列巴尼後，似乎停滯不前，求購馬菲斯迪歷特﹑尼敦阿基﹑甘佩比及祖利斯古迪等守將，全數慘「食檸檬」。

高列巴尼（中）加盟後，車路士收購中堅的進度像是停頓了。（Getty Images）

時間愈來愈少，車路士急了，離譜到連哈利馬古尼也傳過。其後瞄準李斯特城的韋斯利科芬拿，李城當然不急，「吊高嚟賣」，車路士3度開價亦被對方拒絕，但錢可解決的就不是問題，結果車路士以7000萬鎊買入科芬拿。縱然一波三折，但後防總算「齊腳」。

車路士最終斥資7000萬鎊，買入韋斯利科芬拿，防線終於「齊腳」。（Getty Images）

盧卡古與杜慈的戰術格格不入，早已「扭計」求去，並如願借回國際米蘭；迪姆華拿同時重返RB萊比錫，普列錫及薛耶治又不受杜慈重用，就算有史達寧加盟，杜慈在前線的選擇不多。

車路士面對與曼聯相近的問題，夏維斯不是一名純正前鋒。尋尋找找，車路士在關窗前終於找得到，以1200萬歐元從巴塞簽入33歲的奧巴美揚，至少找到一名有英超經驗的前鋒。

車路士今夏證明了，即使恐慌，但只要有錢就可解決問題。車路士同時成為全英超「最豪」的球隊，豪花2.67億鎊。

利物浦：恐慌不一定要買人

曼聯與車路士即使「恐慌」，但有錢可使，利物浦卻走相反路線，中場線傷兵滿營，卻不願花錢買人。

堤亞高艾簡達拿揭幕戰傷出，中場陷入缺人的狀態，主帥高普曾稱：「我們不需要簽入新中場。」但聯賽表現證明一切，兩大隊長佐敦軒達臣及占士米拿的年事已高，逐漸跟不上比賽速率，造成紅軍中場「穿窿」，高普其後也只好改口風，承認球隊需要中場新兵。

堤亞高艾簡達拿揭幕戰傷出，增添利物浦的中場壓力。（Getty Images）

盛傳利物浦向其他中型班埋手，維拉的杜格拉斯路爾斯及白禮頓的卡些度亦是目標，但全都只聞梯響。不願花錢，又想要人，借將是個折衷辦法。關窗前夕，紅軍意想不到地找來祖雲達斯的艾法美路，這名巴西國腳在「老婦人」上陣機會少之有少，但至少為利物浦中場線帶來新面孔。

關窗前找來艾法美路做救兵，希望解決燃眉之急。（Getty Images）

巧合的是，出現「Panic Buy」現象的3支「Big 6」球隊，開季成績也一般，不及阿仙奴﹑曼城及熱刺，或許「成績不佳」與「部分位置缺人」是掛鈎。