溫布頓戰報︱3號種子查比雅勇闖四強 再創非洲網球新一章
撰文：吳慕兒
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今屆溫布頓網球錦標賽女單賽事爆冷頻頻，八強階段只剩下查比雅（Ons Jabeur）一位前15位種子球手。她不負所望再過一關，首度晉身大滿貫準決賽，成為歷來首位達到這成就的非洲或阿拉伯國家女性。
27歲的查比雅今屆抽籤運不錯，今屆賽事5場比賽之中，只有16強一戰遇上種子球手、24號種子梅頓絲（Elise Mertens）。八強一戰對手是世界排名66位的捷克球手保絲高娃（Marie Bouzková），即使首盤負3：6，查比雅以6：1、6：1連取兩盤反勝，晉級四強。
這位創下非洲及阿拉伯女單球手最高世界排名的突尼西亞悍將，繼續為兩地譜寫網球歷史新篇章，並向着首位女子非洲或阿拉伯大滿貫得主之路邁進。
她形容四強對手瑪利亞（Tatjana Maria）是她的「BBQ夥伴（barbecue buddy）」，「跟她對戰一定是場硬仗，她是個很好的朋友。」去年四月才誕下女兒的瑪利亞，世界排名跌至103位，能驚喜殺入四強，查比雅也為對方感高興，「她打入準決賽我真的很開心，看看現在的她——育有兩個孩子之後晉級大滿貫四強，真是一個奇妙的故事。」
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