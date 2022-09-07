F1．意大利站｜法拉利連貨車也出事　往主場途中起火冒煙需召消防

F1（一級方程式）車隊法拉利連場賽事「甩轆」，戰術、換軚、機件等能錯的地方都出錯，今季爭標只餘數字上的可能。

今個周末將是法拉利的主場賽事——意大利蒙札站（Monza），在「躍馬」為車隊75周年推出特別版戰衣之際，場外又出現惡運。



上一站荷蘭站，法拉利怪事連連，車手辛斯（Carlos Sainz）連環遭遇他控制範圍以外的狀況，先是第一次入維修站換軚時，因負責左尾軚的機械士未能及時準備，最終導致其停站時間長達12.8秒，喪失多個位置；同時法拉利的一支輪胎槍（Wheel-gun）放得太出，被佩雷斯的紅牛戰車輾過毀掉；之後又在一次換軚後出站時，與艾朗素的Alpine輕微擦撞，終被判「不安全放行」被罰5秒，可說是又一場災難。

法拉利連場犯錯或遭遇意外，成為車迷笑柄。（Getty Images）

法拉利尚可慶幸主將陸克萊終於平安完賽，並在相隔3站後再上頒獎台獲季軍，但當「紅軍」帶着期盼的心情由荷蘭轉赴意大利蒙扎賽道——法拉利的主場，卻又發生意外。

有車迷拍到，一輛法拉利車隊的運輸車由荷蘭前往意大利途中，疑因故障而起火，消息指這輛大貨車負責運載F1戰車的引擎，是極度關鍵的部件，但貨車竟在運送中途疑因煞車過熱而起火，消防抵達後隨即救熄，似乎沒有造成太大損失。

不過法拉利今季慘成笑柄，這場小小意外也足夠引來許多車迷嘲諷，指法拉利連貨車也是壞的；法國電視台Canal+記者Julien Febreau則寫道：「若這能成為法拉利今個周末唯一的不幸，好像也不錯吧？」

另外，法拉利為了紀念75年前首次在馬拉內羅（Maranello）的工廠製作出首部自家汽車，在今站的主場賽事推出特別版隊服，以法拉利跑車經典的「三重黃色」Giallo Modena為主題，同時也是向法拉利創辦人Enzo Ferrari的家鄉摩德納（Modena）致敬，由兩位車手陸克萊及辛斯演繹。

雖然還未公布，但外界普遍預計法拉利今站會起用單場限定的特別版戰車拉花，及車手的特別戰衣，今站的「紅軍」又會否變成「黃軍」？

今季F1全季賽程：