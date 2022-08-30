F1車手市場｜澳洲小將合約羅生門開審　傳Alpine席位首選另有其人

F1（一級方程式世界錦標賽）車手市場今夏陷入大混亂，由4屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）宣布退休開始，引發一連串效應，澳洲新星皮亞斯特利（Oscar Piastri）成為風暴中心，他的合約風波周一（30日）開始由國際汽聯合約委員會審理。

然而，有指無論結果如何，Alpine都不想再起用皮亞斯特利；而這位小將此前在社交媒體的「聲明」，也惹來一眾車隊領隊負評。



在華迪爾宣布完成今季便退役後，現效力Alpine的41歲老將艾朗素（Fernando Alonso）即在8月1日毫無預兆之下，宣布明年轉投阿士東馬田，接替華迪爾的席位。這令本來正與艾朗素商討續約的Alpine方寸大亂，在8月2日急急宣布由本來的後備車手、2020年F2冠軍皮亞斯特利，出任2023年正選車手，成為奧干的隊友。

皮亞斯特利還未出戰過F1，已成為車手市場焦點。（Getty Images）

惟皮亞斯特利同時傳出已與麥拿侖簽約，將在明年頂替列卡度，而一直沉默的麥拿侖拖到上周也終於宣布季尾便會與列卡度「分手」。皮亞斯特利當時在社交媒體發聲明，稱Alpine在他不知情下作官宣，明言「沒有跟Alpine簽2023年的合約，明年不會為Alpine比賽」。

三方各執一辭，Alpine和麥拿侖都堅持自己跟皮亞斯特利的合約有效之下，需交由國際汽聯的合約委員會審理。合約委員會是獨立於國際汽聯的委員會，當出現合約爭議時，便會由3名律師組成委員會，審議合約是否有效，皮亞斯特利一事已在周一開審，預計3日內便會有結果。

皮亞斯特利當時在社交媒體發「聲明」，措辭惹熱議：

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

雖然皮亞斯特利連F1的自由練習都未參加過，但似乎已在部份車隊領隊心目中留下負面印象，平治領隊禾夫談及事件時道：「我覺得大家都要尊重車隊的青訓計劃，有些小孩應該要多注意自己在Twitter上說到一些跨國公司時，所用的措辭，當然我也不知道他們的合約內容。」他續道：「我相信因果循環、也相信人應有誠信，但我不知道他們的法律事宜就不去評論了。」

至於紅牛車隊領隊漢拿則道：「雷諾和Alpine為他（皮亞斯特利）的青年生涯投資了這麼多，也是為了未來鋪路，這段關係當中忠誠是必須的。所以我真的不明白他們的合約問題是什麼，但既然他覺得自己明年不用效力Alpine，就反映了事情不對勁。」

禾夫出言批評皮亞斯特利。（Getty Images）

雖然皮亞斯特利仍在為Alpine履行今年的後備車手職務，但關係可說已破裂，多間外媒報道指，即使Alpine最終勝訴，也未必會再起用皮亞斯特利，他們的首選竟不是早前盛傳有望回歸的列卡度。

《天空體育》指：「就算合約委員會的判決有利Alpine，他們現在心儀的車手也不再是皮亞斯特利了，Alpine已開始就收購艾法托利的加斯利與紅牛商討。加斯利跟紅牛的合約明年便屆滿，消息指若Alpine願意付轉會費，他就可以在明年轉到Alpine。」

加斯利與紅牛尚有一年合約，明年本已落實繼續效力「細牛」艾法托利，但升班無望下，早已想離開「紅牛家族」。（Getty Images）

但一切都未有定案，Alpine也會視乎合約委員會的審議結果，希望能從中獲得賠償或變賣皮亞斯特利，以獲得資金去買斷加斯利。Alpine領隊沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）稱他們有一張人選清單，會在合約委員會判決出爐後再作決定；加斯利則稱不想多談，「目前會集中為艾法托利爭取成績」。

這也令車手市場再起波瀾，在加斯利可能離隊之下，紅牛也要尋找在「細牛」頂替他的人選，賽車媒體Motorsports.com指，紅牛顧問馬高心儀22歲的美國IndyCar車手夏達（Colton Herta）。

IndyCar車手22歲的夏達傳出獲紅牛青睞，可能加盟二隊艾法托利，消息令人震驚。（Getty Images）

夏達今季曾駕駛麥拿侖F1戰車作私人測試，有傳表現令人驚艷，惟他未有出戰F1必須的「超級駕駛執照（Super License）」，不過國際汽聯也可就個別例子作豁免。「車神之子」米克舒密加或會成為艾法托利的另一個選擇，但要視乎紅牛與保時捷是否能達成合作協議，若成事，保持捷或會期望隊中能有舒密加般的德國車手。

另外，一系列消息也反映列卡度遭麥拿侖解約後，明年重返Alpine（前身為雷諾車隊）的可能性變得更小，或要將希望放在尚有席位未落實的哈斯車隊、愛快車隊和威廉士車隊之上，他早前也明言若無「合適席位」，或寧願明年休戰一年。