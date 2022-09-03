F1｜Alpine敗訴澳洲小將如願投麥拿侖　時序公開成列卡度二次傷害

F1（一級方程式世界錦標賽）四屆世界冠軍華迪爾退役，引發Alpine及麥拿侖之間的轉會風波，兩隊爭奪澳洲小將皮亞斯特利，並需要國際汽聯合約委員會審理。審訊終有結果，Alpine被判敗訴，換言之皮亞斯特利來季將加盟麥拿侖。



F1轉會市場的大混亂，全因華迪爾（Sebastian Vettel）退役而起，觸發漣漪效應，Alpine「自宣」來季提升澳洲小將皮亞斯特利（Oscar Piastri），豈料這名F2總冠軍親自澄清是「流料」。與此同時，傳出麥拿侖已與皮亞斯特利簽約，最終需要國際汽聯（FIA）的合約委員會（Contract Recognition Board）出手。

皮亞斯特利還未出戰過F1，已成為車手市場焦點。（Getty Images）

Alpine敗訴 皮亞斯特利投麥拿侖

在荷蘭站第二節練習前，FIA方面宣布裁判，在法律觀點上，只有麥拿侖與皮亞斯特利的合約成立，故此Alpine一方敗訴，這名澳洲小將來年將加盟麥拿侖，未來兩季也與諾里斯做拍檔。

皮亞斯特利上次「被官宣」沒有即時回應，數小時後「上水」澄清；今次「真官宣」後，相距僅兩分鐘即時轉發麥拿侖的貼文，直言：「急不及待」（Can’t wait to get started）。皮亞斯特利其後再上載短片表達加盟麥拿侖的感受，表示超級興奮能夠在麥拿侖開展F1生涯，他亦有輕輕向Alpine致謝，感激多年的培育之恩。

這名澳洲小將接受F1官方網站的訪問，首度透露離隊原因，「老實說，我認為在Alpine的前途成疑，車隊本身希望留用艾朗素多一至兩年，我不知道自己留隊有沒有未來，加上麥拿侖開出很好的條件，所以最終決定離隊。」

麥拿侖如願簽澳洲新星 領隊：佢好忠心

「大龍鳳」告一段落，麥拿侖主席塞度（Andreas Seidl）對皮亞斯特利充滿信心，直言此子的能力及性格也十分符合車隊，「他（皮亞斯特利）年輕﹑充滿能量﹑有野心﹑謙虛，以上的特質也與我們相近，加上他十分忠心，期待明年與他合作。」塞度以「忠心」一字形容皮亞斯特利，在Alpine角度而言，或許「難聽過粗口」。

FIA為事件劃上句號，Alpine方面也只好接受，隨後發聲明指將會公布2023年的車手組合，而當前急務就是周末的荷蘭站，希望鞏固車隊榜「四哥」的位置。

麥拿侖領隊塞度盛讚皮亞斯特利忠心。（Getty Images）

蒙在鼓裏的列卡度

早前的比利時站前夕，麥拿侖宣布與列卡度解約。在FIA合約委員會的審訊中，揭示麥拿侖早在7月4日﹑英國站後已與皮亞斯特利簽約，並在匈牙利站後通知列卡度，直至上周才完成解將程序。

列卡度出席荷蘭站前的記者會時，被問及是否早已得悉車隊何時簽入澳洲「小師弟」，「四萬哥」坦言一無所知，「老實說，這個（皮亞斯特利簽約）日期是我第一次聽說，我對車隊在做什麼沒有概念。」

關於列卡度離開麥拿侖的傳聞，早已傳得沸沸揚揚，「四萬哥」7月中透過社交網站強調將留隊至合約結束，但似乎當時麥拿侖已經對列卡度的未來作出決定。

皮亞斯特利何時與麥拿侖簽約，列卡度全不知情。（Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：