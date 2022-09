F1．荷蘭站︱法拉利換胎都出事　辛斯勁無奈　韋斯達賓主場輕勝

F1荷蘭站,紅牛車手韋斯達賓排頭位出戰,兩部躍馬陸克萊、辛斯在第二、三位挑戰。起步後戰情沒有重大起伏,法拉利再次自製危機,第16圈辛斯換胎時,一個「消失的輪胎」令他足足在維修站用上12.7秒,一度跌出前10。

到底法拉利今次又發生什麼事?



辛斯入維修站時,右後胎並未預備好。(Twitter)

第16圈辛斯與佩雷斯前後腳入維修站,首先入站的辛斯遲遲未能出pit,佩雷斯後發先至,率先離開。從直播可見,法拉利技師很快已換好兩個前輪胎及右尾胎,唯獨左尾胎姍姍來遲,辛斯足足花上12.7秒才出站,令他無奈在無線電歎息:「Oh my God」,對手佩雷斯只花上兩秒,形成強烈對比。

法拉利領隊賓諾圖被問辛斯在維修站到底發生什麼事時稱:「一片混亂。一次非常非常遲的入站要求,技師未預備好」( A mess. A very, very late call and the mechanics were not ready.)。言語間,說明是辛斯本人的問題。

法拉利荷蘭站又出事:

+ 2

出事的不止辛斯本人,法拉利的技師將更換輪胎時使用的Wheel gun放得太出,被佩雷斯戰車駛過時輾過,於是乎,法拉利技師又要急忙應付新一輪危機:緊急維修Wheel gun。

72圈賽事看似無懸念,直到56圈保達斯壞車,轉捩點出現。安全車出動時,前列車手紛紛入站換上紅胎,唯獨咸美頓繼續以舊黃胎應戰。即使一度進佔第一位,當安全車離開後,韋斯達賓、平治另一車手羅素以至陸克萊紛紛超越咸美頓,後者最終最得第四名。

韋少主場輕鬆封王,在車手榜進一步拋離對手。至於法拉利車手辛斯,由於之後在維修站再次出事,出站時因「危險出車」被罰5秒,最終只得令人失望的第八名。

F1荷蘭站賽果:

1. 韋斯達賓/紅牛

2. 羅素/平治

3. 陸克萊/法拉利

4. 咸美頓/平治

5. 佩雷斯/紅牛

6. 艾朗素/Alpine

7. 諾里斯/麥拿侖

8. 辛斯/紅拉利

9. 奧干/Alpine

10. 史杜爾/Aston Martin