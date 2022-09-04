F1．荷蘭站︱法拉利換胎都出事　辛斯勁無奈　韋斯達賓主場輕勝

F1荷蘭站，紅牛車手韋斯達賓排頭位出戰，兩部躍馬陸克萊、辛斯在第二、三位挑戰。起步後戰情沒有重大起伏，法拉利再次自製危機，第16圈辛斯換胎時，一個「消失的輪胎」令他足足在維修站用上12.7秒，一度跌出前10。

到底法拉利今次又發生什麼事？



辛斯入維修站時，右後胎並未預備好。（Twitter）

第16圈辛斯與佩雷斯前後腳入維修站，首先入站的辛斯遲遲未能出pit，佩雷斯後發先至，率先離開。從直播可見，法拉利技師很快已換好兩個前輪胎及右尾胎，唯獨左尾胎姍姍來遲，辛斯足足花上12.7秒才出站，令他無奈在無線電歎息：「Oh my God」，對手佩雷斯只花上兩秒，形成強烈對比。

法拉利領隊賓諾圖被問辛斯在維修站到底發生什麼事時稱：「一片混亂。一次非常非常遲的入站要求，技師未預備好」（ A mess. A very, very late call and the mechanics were not ready.）。言語間，說明是辛斯本人的問題。

法拉利荷蘭站又出事：

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出事的不止辛斯本人，法拉利的技師將更換輪胎時使用的Wheel gun放得太出，被佩雷斯戰車駛過時輾過，於是乎，法拉利技師又要急忙應付新一輪危機：緊急維修Ｗheel gun。

72圈賽事看似無懸念，直到56圈保達斯壞車，轉捩點出現。安全車出動時，前列車手紛紛入站換上紅胎，唯獨咸美頓繼續以舊黃胎應戰。即使一度進佔第一位，當安全車離開後，韋斯達賓、平治另一車手羅素以至陸克萊紛紛超越咸美頓，後者最終最得第四名。

韋少主場輕鬆封王，在車手榜進一步拋離對手。至於法拉利車手辛斯，由於之後在維修站再次出事，出站時因「危險出車」被罰5秒，最終只得令人失望的第八名。

F1荷蘭站賽果：

1. 韋斯達賓／紅牛

2. 羅素／平治

3. 陸克萊／法拉利

4. 咸美頓／平治

5. 佩雷斯／紅牛

6. 艾朗素／Alpine

7. 諾里斯／麥拿侖

8. 辛斯／紅拉利

9. 奧干／Alpine

10. 史杜爾／Aston Martin

