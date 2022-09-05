F1．荷蘭站｜平治末段陷兩難　咸美頓被犧牲　失頒獎台失言鬧車隊

F1（一級方程式世界錦標賽）荷蘭站，愛快車隊的保達斯在起終點大直路「拋錨」，安全車再度出動，同時成為今站的轉捩點。

韋斯達賓放棄領先換胎，比賽重開時輕鬆重奪領先；放棄換胎的咸美頓，以一條較舊的輪胎，難抵後方的車手，最終「梗頸四」衝線。經驗老到如「咸爵爺」看不透車隊策略，更罕見地理智線斷裂，鬧爆車隊。



平治戰車在荷蘭站展示不俗的實力，咸美頓與佐治羅素曾經一同在三甲位置，甚至有力挑戰主場的韋斯達賓。戰至第55圈，前平治車手保達斯在起終點大直路末段「擺低」，位置十分危險，安全車有必要再度出動。

保達斯大直路「擺低」，觸發出動安全車。（F1 Twitter截圖）

咸美頓不換胎 由第二變「梗頸四」

賽事剩下十多圈，果斷進入維修站換上新胎，但卻放棄在場上的領先位置。緊隨其後的兩架平治戰車，卻選用不同的戰術，咸美頓留在場上；佐治羅素則換上新胎。

咸美頓雖然是7屆世界冠軍，但用一套較舊的輪胎帶頭，面對後方全都換上新胎的戰車，力保位置並非易事。賽事重開時，韋斯達賓立即「開工」爬頭，羅素及陸克萊隨後同樣超越「咸爵爺」，最終只能第4位衝線，與頒獎台擦身而過。

咸美頓的輪胎壽命較長，難敵用新胎的隊友羅素。（F1 Twitter截圖）

咸美頓燥底：最衰都係你哋

咸美頓原本大好形勢，有望衝擊頒獎台，但看着一再被爬頭後，「咸爵爺」立即把責任歸咎於車隊，透過無線電直斥：「我不敢相信你們（車隊）這樣毀掉我的賽事，我無法告訴我有多憤怒。」

George Russell calls the switch to soft tyres 🗣



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大動肝火，全因太過在乎，平治今季仍未「開齋」，今站有力與紅牛一戰，可惜最終同樣是空歡喜一場。咸美頓賽後冷靜下來，坦言若沒有安全車的話，是有力挑戰分站冠軍，並向車隊為失言致歉：「我當時正在情緒崩潰的邊緣，我為我言論道歉，我已經忘記說了什麼，我當時『斷片』了。」

咸美頓經驗老到，罕見地在場上大動肝火。（Getty Images）

羅素奪亞追平生涯最佳成績

平治分拆戰術，明顯是佐治羅素較成功，追平生涯最佳的亞軍成績，這名英國車手當然興奮，感激車隊及車迷，同時「呵返」師兄，直指咸美頓今站值得登上頒獎台。

羅素感謝車隊的同時，也要多謝自己。羅素主動向車隊要求換胎，直言輪胎「就死」並換上軟胎，車隊其後跟隨。當他在大直路超越咸美頓時，並非「話過就過」，兩人出現一點格鬥鏡頭，幸好沒有「攬炒」。

佐治羅素奪亞，發文感激車隊及車迷。（Getty Images）

平治換胎陷兩難

佐治羅素賽後直言車隊有苦衷，陷入「入與不入」的尷尬局面，「如果兩架戰車一齊換胎，大家也會讓出領先位置；若大家也不換，最後也大有可能被韋斯達賓過頭。故此，車隊認為分拆戰術是最好的決定。」

平治領隊禾夫（Toto Wolff）賽後透露，權衡輕重下，決定分拆戰術，因為可以保住分數外，亦可嘗試衝擊冠軍。縱然失敗了，平治仍能拿下亞軍及第4位，以346分暫列車隊榜第3位，距離次席的法拉利只差30分。

平治需要分拆戰術，領隊禾夫與佐治羅素亦坦言是無可奈何。（Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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