F1．荷蘭站｜韋斯達賓力壓法拉利奪頭位　怒批瘋狂車迷：太愚蠢

F1（一級方程式世界錦標賽）荷蘭站排位賽，韋斯達賓（Max Verstappen）首次以世界冠軍身份在主場出擊，主場車迷對他的支持更為瘋狂，但也有真正「瘋狂」的車迷引起混亂，「韋少」也難忍批評。



今站排位賽，紅牛兩部戰車在周五的自由練習表現不濟，但周六即回復水準，韋斯達賓在Q1及Q2都只需跑一圈便輕鬆過關，在Q3造出1分10.342秒的最快圈速，奪得頭位；法拉利的陸克萊本來有望搶得頭位，但他在第二區段犯錯，最終0.021秒之差敗予「韋少」屈居第二，另一法拉利車手辛斯則排第三。

韋斯達賓順利在主場奪得頭位，獲頒獎嘉賓、荷蘭踢拳手Rico Verhoeven抱起。（Getty Images）

F1荷蘭站排位賽成績

1.韋斯達賓（紅牛） 2.陸克萊（法拉利）

3.辛斯（法拉利） 4.咸美頓（平治）

5.佩雷斯（紅牛） 6.佐治羅素（平治）

7.諾里斯（麥拿侖） 8.米克舒麥加（哈斯）

9.角田裕毅（艾法托利） 10.史度爾（阿士頓馬田）

11.加斯利（艾法托利） 12.奧干（Alpine）

13.艾朗素（Alpine） 14.周冠宇（愛快）

15.艾邦（威廉士） 16.保達斯（愛快）

17.列卡度（麥拿侖） 18.麥奴臣（哈斯）

19.華迪爾（阿士頓馬田） 20.拉迪菲（威廉士）



值得一提的是，紅牛二號車手佩雷斯在Q3造最後一圈時，在第三區段犯錯打轉，令賽會出示黃旗，意味跟隨在他身後的兩位平治車手咸美頓及佐治羅素，還有「姊妹隊」艾法托利的角田裕毅都被逼「收油」，無法改善時間。平治戰車今站表現明顯追近紅牛及法拉利兩強，惟最終失去改善排位成績的機會。

荷蘭站雖禁止帶煙彈入場，但仍有不少車迷在看台上放橙煙。（Getty Images）

車迷掟煙彈入賽道 韋斯達賓怒轟

排位賽期間亦屢現險象，荷蘭站大部份觀眾都是支持韋斯達賓的「橙色軍團」，不少人更帶同賽道禁用的煙彈入場，營造氣氛。不過在Q2期間，有不爭氣的車迷竟將煙彈掟入賽道，使賽會需出示紅旗暫停賽事以作清理。

有車迷將煙橙掟入賽道，使賽會需出示紅旗。（Getty Images）

韋斯達賓奪得頭位後，也忍不住批評這些瘋狂車迷，道：「這樣做真的太瘋狂了，將煙彈拿在手中是還好，不過也要有限度。但將煙彈掉進賽道就實在太愚蠢了。」賽會立刻將肇事車迷趕走，當地警方隨後將有關人士拘捕，韋少續道：「請不要這樣做，對大家都沒好處呀——你會被趕走、看不到比賽，我們也因為太危險要暫停比賽。大家不應這麼做。」

除了煙彈外，賽道上也有許多相當頑固、趕也趕不走的鴿子，牠們面對時速300多公里的F1戰車仍毫無懼色，在賽道上覓食，令不少車手都非常苦惱，最終在F2賽事時有戰車意外輾過鴿子。