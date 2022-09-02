F1．荷蘭站｜艾朗素罵咸美頓「白癡」後道歉　批傳媒反應過激

上周的F1（一級方程式世界錦標賽）比利時站，咸美頓（Lewis Hamilton）與艾朗素（Fernando Alonso）第一圈便碰撞，艾朗素在無線電直斥咸美頓是「白癡」，惹來咸美頓的冷漠回應。

艾朗素在今周的荷蘭站向對方道歉，更成功由咸美頓處獲得「紀念品」，兩人在鏡頭前公開和解。



咸美頓在比利時站首圈，為與艾朗素爭位從外檔爬頭，卻太快「閂閘」致相撞，結果咸美頓退賽。艾朗素雖能繼續作賽，但當刻他立刻氣得在無線電大罵咸美頓是「白癡」、「只懂在頭位起步和領先時比賽」等。咸美頓賽後縱認為炒車完全是自己的錯誤，但獲悉艾朗素對他的評語後，即表示「不會去跟他說話」，被問及有什麼回應，他也冷言「我不在乎」。

F1．比利時站｜咸美頓遭艾朗素狠批白癡 重溫始於15年前的恩怨

F1比利時站，咸美頓與艾朗素首圈相撞，令艾朗素怒罵對方「白癡」。（Getty Images）

咸美頓簽名帽子惹注目

賽後，咸美頓在Instagram分享比賽周照片時，放出了一張惹人注目的照片——相中是一頂咸美頓簽名的平治帽子，並貼上了寫上「給費蘭度（艾朗素）」的貼紙，車迷普遍為這是咸美頓暗示不滿艾朗素的言論。周四的荷蘭站媒體訪問中，咸美頓解釋道：「那頂帽子只是用來搞搞氣氛，作為車手，我嘗試不斷改進自己，而且很多小朋友都會留意我，所以注意自己的言行是很重要的。」

咸美頓在比利時站後分享了一頂「給費蘭度」的平治簽名帽子照片。（Instagram@lewishamilton）

艾朗素事後其實已立刻嘗試淡化事件，指自己當時是一時衝動，今站賽前他再道：「每次有人說英國車手不是的時候，媒體就會大造文章，是的，我道歉，那番話並非我的本意，只是一時衝動、腎上腺素高升之際的說話，我本來不應說這種話的。」被問及有否拿到咸美頓準備的帽子，他卻說自己沒有收到，「有的話，我也很想要啊。」

艾朗素雖為自己的言辭道歉，但強調一有英國車手遭批評，傳媒便會立刻大造文章。（Getty Images）

完成訪問後，艾朗素被拍到造訪平治的車房，並成功由咸美頓手上取得帽子，更合照了一張，艾朗素咧開嘴巴笑着、手中拿着咸美頓的簽名帽子，咸美頓則微笑回應。平治在社交媒體分享了兩人的合照，艾朗素也在Instagram放上照片，寫道：「是的，這（帽子）是我的了！」