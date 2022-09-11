F1．意大利站｜「節目主持」突獲召做替工出賽　真實身份大有來頭

F1（一級方程式世界錦標賽）意大利蒙札站，威廉士車手艾邦（Alex Albon）因盲腸炎突然缺席，召來後備車手迪維斯（Nyck De Vries）臨時上陣，這名27歲才作F1處子戰的車手，同日原定出任F1電視節目主持，哪料迎來空前機會。表現更令人大跌眼鏡。



艾邦在周六（10日）突然宣布因盲腸炎，要缺席整周賽事，威廉士車隊急急召來後備車手兼Formula E車手迪維斯（Nyck De Vries）。

27歲的迪維斯在2019年贏得F2冠軍，但在F1一直擔任平治的測試及後備車手，沒有正式參賽機會，頂多為平治和一眾使用平治引擎的「客戶車隊」參加第一節自由練習（FP1），以滿足賽會強制車隊為新人提供FP1節數的要求，例如今周五他就為平治客戶之一的阿士頓馬田車隊「服務」參加FP1，今季也已先後服務過平治和威廉士。

迪維斯（右）雖然深獲平治領隊禾夫（左）照顧，但一直只能出任試車手和後備車手。（Getty Images）

迪維斯在F1更為車迷熟知的，也許是他作為「節目主持」的角色——在F1的比賽周末，迪維斯會出任F1官方電視台的節目主持，在排位賽或正賽前後訪問車手、提供意見或分析。

他本已獲安排出任周六的排位賽前節目主持，未料同日在最後一節自由練習前數小時，威廉士車隊宣布正選車手艾邦因盲腸炎缺陣，將由迪維斯臨時頂上，意味這名荷蘭車手在27歲之時，終可一嘗出戰F1。原定跟迪維斯拍檔主持的Will Buxton也在Twitter打趣道：「我們要為排位賽前的節目另找主持了……」

迪維斯在F1電視節目的露面機會，遠較在賽道上更多。（F1TV截圖）

然而，迪維斯雖是2020/21賽季Formula E車手總冠軍，但由於FE被視作與F1水平差距甚大，加上迪維斯作為新人而言年紀頗大，儘管同隊隊友是今季表現差劣的拉迪菲，但無人看好他能擊敗隊友。

哪料迪維斯在排位賽時演出令人驚訝——在排位賽第一回合（Q1），他以0.02秒之差擊敗拉迪菲，以第15名躋身Q2；而在Q2，他雖在最後一次快圈時不慎犯錯未能改善時間，但也足夠讓他以第13名完成排位賽，加上今站多達9名車手因更換部件要罰退起跑格，他將以第8位起步，與衛冕的韋斯達賓並排出發。

迪維斯臨時拉扶頂上，作人生首次F1排位賽，表現相當不俗。（Getty Images）

迪維斯早前曾傳出獲威廉士車隊青睞，來季有機會取代拉迪菲，正式出戰F1，他早前曾明言認為自己「值得在F1獲一個機會」，若他在正賽保持水準，便能成為更有力的佐證。早前也曾傳聞他在Alpine的考慮名單上，但領隊沙夫拿亞及行政總裁羅倫特羅斯均稱，不會考慮起用無F1經驗的新秀，相信機會較微。