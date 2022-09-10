F1．意大利站｜陸克萊披特別戰衣奪頭位　威廉士替工即排贏拉迪菲

撰文：趙子晉
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F1（一級方程式世界錦標賽）放暑假後，一連3站賽事來到最後一站，在法拉利主場意大利蒙札賽道出戰。帶來新戰衣及新戰車拉花的「躍馬」，今站一吐烏氣，陸克萊勇奪頭位。

F1今站再度出現「罰格潮」，一共9名車手的起步位置需要退後，當中咸美頓要在尾位起步，而韋斯達賓亦被罰5格。

替工照排贏拉迪菲

艾邦賽前突然患上盲腸炎，前Formula E世界冠軍迪菲斯（Nyck De Vries）臨危受命補上，生涯首度在F1正賽亮相。坐上威廉士戰車，這名荷蘭車手表現不失禮，順利躋身次節，隊友拉迪菲首節出局，即使隊友不是艾邦，結局卻是同一樣。迪菲斯次節末段犯錯，無緣再下一城。

艾邦突患盲腸炎缺陣　荷蘭前F2總冠軍替補變地標戰

迪菲斯臨時取代患病的艾邦，排位賽同樣擊敗拉迪菲。（Getty Images）

「躍馬」變「黃馬」特別醒神

法拉利在蒙札主場出戰，為慶祝車隊75周年，兩名車手戰衣由紅轉黃，猶如變身消防員，戰車亦有新拉花，由「躍馬」變「黃馬」。面對超強的紅牛，陸克萊早已「打定底」，直言難以挑戰韋斯達賓，似乎法拉利留有一手。

兩架法拉利戰車十分醒神，次節包辦首﹑次兩位。在關鍵的最後一節，辛斯末段率先殺上頭位，稍後衝線的隊友陸克萊，以1分20.161秒成功搶佔頭位，今次第8次排頭位起步。

陸克萊今季第8次奪頭位。（美聯社）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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