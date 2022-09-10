F1．意大利站｜艾邦突患盲腸炎缺陣 荷蘭前F2總冠軍替補變地標戰
撰文：趙子晉
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比賽前夕，盲腸突然作怪，威廉士車手艾邦需要立即接受手術，篤定錯過本周的意大利站，並由後備車手，前F2總冠軍迪菲斯取而代之。
今季威廉士一共獲得4分，全都來自艾邦（Alexander Albon），這名泰國車手在周六的練習賽前，突然患上盲腸炎。威廉士車隊發聲明證實消息，指艾邦在周六早上有異樣，並立即接受手術，故此未能出戰今周的意大利站。
艾邦透過社交網站更新近況，表示因盲腸炎未能出戰，實屬意料之外。艾邦笑言縱然錯過一個有力一戰的分站及痛楚外，也有正面得着，可以為月底的新加坡站減磅，並獲得一條有型的疤痕。
艾邦缺陣 變荷蘭車手地標戰
艾邦因病缺陣，威廉士宣布，由後備車手﹑前F2總冠軍迪菲斯（Nyck De Vries）補上，出戰意大利站的排位及正賽，亦是這名27歲荷蘭車手的首場F1分站。
迪菲斯曾經在2019年贏得F2總冠軍，其後在2021年更曾稱霸Formula E，榮升世界冠軍。迪菲斯曾經擔任平治試車手及後備車手，意大利站的首節練習更為Aston Martin亮相，想不到今日已有機會「轉會」，以威廉士車手身份出戰。
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