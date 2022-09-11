本地足球｜標準流浪發聲明處分球員林衍廷　網傳踢街場片段惹熱議

近日網上熱傳一段影片，片中一名男子在街場作賽時遭對手粗野侵犯，該男子其後疑報復腳踢對手臉部，遭球證出示第二面黃牌，兩黃一紅被逐後，再脫下球衣掟向球證。

該男子被指是港超聯球隊標準流浪球員林衍廷，標準流浪周六（10日）及周日（11日）在Facebook連環發文，表示「決定紀律處分違紀球員林衍廷」。



流浪在周六發文，稱「收到有關球員林衍廷參與非標準流浪球隊活動及其行為之報告、投訴」，決定「嚴肅處理並決定懲處違紀球員」。

聲明內容指，林衍廷被指參與的足球活動並非由標準流浪主辦或參與，球員亦未獲球會授權參加，了解過後，「確認涉事球員行為確有違反球隊紀律守則，決定向該球員作出處分，包括但不限於暫停其參與球隊所有活動」，並向受事件影響的團體及人士致歉。

標準流浪表明會處分林衍廷。（資料圖片／袁志浩攝）

到周日，流浪在高級組銀牌初賽對和富大埔前再在Facebook以總監李輝立名義發文，並以《球隊紀律比成績重要》為題，再強調會處分林衍廷：「雖然重要賽事在即，但球會仍趕在昨日處理球員涉違紀事宜，並決定紀律處分違紀球員林衍廷，而非留待今日比賽後才處理，這是因為我們相信，球隊紀律比成績更重要。」

文中指林衍廷是流浪主力，「球隊缺少了一名主力球員，往後將會受到影響，惟不能因成績考慮而將球隊紀律拋諸腦後，因此即使比賽在即，都決定先行處理球員紀律事宜，盼所有球員明白球隊訂立守則並非空談。」惟暫未公布實際罰則。

網上熱傳男子向球證擲球衣影片：