F1．意大利站｜韋斯達賓新加坡封王條件　咸美頓正式緣盡總冠軍

F1（一級方程式世界錦標賽）意大利站，韋斯達賓（Max Verstappen）駕駛紅牛戰車因更換組件罰格，但由第7位起步仍輕鬆後來居上，奪得個人今季第11場勝利。

下站新加坡站，若滿足3大條件，這名荷蘭車手即可提早5站奪得車手世界冠軍，完成個人二連霸；他今季更有望刷新F1四項紀錄。



在意大利站結束後，今季F1尚餘6站賽事，而數字上仍有機會奪得車手總冠軍的已餘下車手榜前5名，包括韋斯達賓、陸克萊、佩雷斯、佐治羅素和辛斯，目前排在第6的咸美頓和之後的車手，都已正式無緣冠軍。當然，以目前走勢，除非出現極端情況，否則「韋少」成功衛冕只是時間問題。

F1意大利站（第16輪-共22輪）後車手榜前10名：

1. 韋斯達賓（紅牛） 335分

2. 陸克萊（法拉利） 219分

3. 佩雷斯（紅牛） 210分

4. 佐治羅素（平治） 203分

5. 辛斯（法拉利） 187分

6. 咸美頓（平治） 168分

7. 諾里斯（麥拿侖） 88分

8. 奧干（Alpine） 66分

9. 艾朗素（Alpine） 59分

10. 保達斯（愛快） 46分

即使第7名起步，韋斯達賓在意大利站贏得毫無懸念。（美聯社）

F1將休戰兩周，然後移師亞洲，下一站將於9月30日至10月2日在新加坡舉行，在兩個情況之下，若滿足3大條件，韋斯達賓將可在濱海灣市街賽道封王，首要條件是他能贏得該站，否則便需在日本站再決勝負。

韋斯達賓在新加坡站完成二連霸的條件：

情況一：

1. 韋斯達賓奪得分站冠軍 + 最快圈速

2. 陸克萊排名第8或以下

3. 佩雷斯第4名或以下 + 佐治羅素未能獲勝



情況二：

1. 韋斯達賓奪得分站冠軍但未能造出最快圈

2. 陸克萊排名第9或以下（有無最快圈均可）

3. 佩雷斯第4名或以下 + 佐治羅素未能獲勝



韋斯達賓即將完成連霸。（Getty Images）

韋斯達賓成功衛冕車手總冠軍似乎只是時間問題，更具挑戰性的，是他在今個賽季仍可追逐四大紀錄，包括：單季最多分站勝利、最多連續分站勝利、單季最高積分、及單季冠亞軍最大積分差距。當然，去年及今季分站數目均達到史上最多的22場，更有利韋少創造歷史。

單季最多分站勝利

目前F1單季最多分站勝利的紀錄，由2004年的舒密加和2013年的華迪爾保持，兩人都在單季贏得13站，但由於舒密加年代一季得18站（勝率72.2%）、華迪爾則有19站（勝率68.4%），因此舒密加排名更前。

韋斯達賓在贏得意大利站後已贏得11個分站，再贏3站即可破紀錄，目前賽季尚餘6站，以他的個人能力及紅牛戰車的戰力，要破紀錄、甚至贏盡往後每一場也絕非空談。

「車神」米高舒密加仍是F1單季勝場數目保持者。（Getty Images）

最多連續分站勝利

目前F1的最多連續分站勝利由2013年效力紅牛車隊的華迪爾保持，達到9連勝。韋斯達賓由法國站開始到意大利站已連贏5場，要再連續贏得新加坡、日本、美國COTA、墨西哥及巴西站，才可刷新紀錄到10連勝，難度不小。

2013年的華迪爾駕駛性能優越的紅牛戰車，輾壓所有對手。（Getty Images）

單季最高積分

在現行正賽積分制度下，單季最高積分紀錄由咸美頓在2019年創下，該年尚未有衝刺賽、少一站分站下，他在21場分站中奪得413分，韋斯達賓目前已有335分在手，再取79分就可刷新紀錄。

餘下6站之中，除了每站正賽最高可以獲得26分（分站冠軍及最快圈速），尚有巴西站的衝刺賽，第一名可獲8分，意味韋少在餘下6站，最高可獲164分，絕對有條件將紀錄提升到全新層次。

今季平治戰車在新規例下表現不及紅牛，咸美頓（圖）作為平舒密加紀錄的七屆世界冠軍車手，要破紀錄只能展望下一季。（美聯社）

單季冠亞軍最大積分差距

2013年，車手總冠軍華迪爾獲得397分，以155分之差，拋離亞軍的艾朗素（242分）封王，是現行積分制度下冠亞軍最大分差。韋斯達賓目前已拋離第二位的陸克萊116分，以紅牛及法拉利兩車的分野，韋少打破紀錄的機會不小。