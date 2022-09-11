F1．意大利站︱法拉利又犯低級失誤 陸克萊讓冠韋少第七起步封王
撰文：吳慕兒
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F1意大利站，多名車手因超出動力組件限額或更換組件被罰格，法拉利車手陸克萊排頭位起步，換輪胎策略變完又變，再次成為勝負分野。
陸克萊「聽話」第13圈換胎成轉捩點
陸克萊、羅素排頭兩位起跑，順利起步，第三位起步的麥拿侖車手諾里斯卻一下子被多車齊過，「四萬哥」列卡度上一級進佔第三。領先車手榜的韋斯達賓第七位起步無甚影響，很快已追上前列，第5圈越過羅素後，前面只剩下陸克萊。
第12圈華迪爾壞車，趁虛擬安全車出動，陸克萊聽從車隊指示放棄頭位，第13圈紅胎換黃胎，打算「一停到尾」。53圈賽事，要用黃胎跑40圈，策略令人懷疑。到第34圈他改變策略，再度入維修站，今回換上紅胎，一停變二停，遠遠落後韋斯達賓約17秒。
一停變二停 造就韋斯達賓輕鬆封王
換胎後，陸克萊未能收窄與韋斯達賓距離，戰況無力改變之際，第47圈變數出現。上年在蒙薩封王的列卡度壞車，第48圈安全車出動，惹來主場法拉利車迷一陣歡呼。
韋斯達賓、陸克萊第49圈趁機換胎，羅素第三、辛斯第四、咸美頓第五、佩雷斯第六，諾里斯第七，7車手全部用紅胎。安全車大大收窄前列各車距離，讓陸克萊與法拉利尚餘一線生機。不過安全車一路帶到最尾的第53圈，韋斯達賓順利封王，陸克萊再次飲恨，只得亞軍。今年是蒙薩賽道啟用100周年，法拉利作為主場車隊，坐擁地利兼排頭位優勢下，卻再次因車隊策略出錯，將冠軍拱手讓予紅牛，實在令人無言。
Max五連勝，贏得今季第11場分站冠軍，在車手榜以335分遙遙領先得219分的陸克萊已達116分之多。
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