英超︱坦赫格對曼聯展開特訓　今夏買人策略原來針對同一弱點

英媒指曼聯（Manchester United）主帥坦赫格（Erik ten Hag）最近展開針對球隊弱點，展開一項特訓。



英國《曼徹斯特晚報》引述消息指，坦赫格在上任後已分析出曼聯其中一個弱點——球員慣用腳的問題。

報道指，坦赫格最近在大軍操練後再留下個別球員，進行全新特訓，要求球員提升非慣用腳。據指，紅魔左閘勞基梳爾成為重點對象之一，需要加強其右腳的用球能力。

勞基梳爾成為特訓重點對象之一。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》又表示，坦赫格其實在接手曼聯之前，已洞悉曼聯缺乏左腳球員，所以今夏買人策略也針對這個弱點，一口氣引入同擅用左腳的杜維爾馬拉西亞、利辛度馬天尼斯及安東尼馬菲奧斯。

消息稱，坦赫格能夠這樣做，全因他已完全獲得曼聯高層信任；球員也對他以專業態度跟努力付出作選兵準則的風格十分歡迎。

坦赫格已深得曼聯高層跟球員信任。（Getty Images）

另外，迪基亞、達洛治、梳爾、費特跟拉舒福特都即將進入合約的最後1年。有指曼聯會於今個冬季轉會窗完結前，啟動5人合約中可自動續約1年的條款，避免眾人在下個夏天可全部免費轉會離隊。