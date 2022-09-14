法乙梅斯25分鐘內連領3張紅牌　恐怖犯規被評今年最差攔截︱有片

法乙梅斯（FC Metz）主場對甘岡（EA Guingamp），主隊25分鐘內有3名球員領紅被逐，其中兩記攔截十分恐怖，有機會導致對手重傷。最終八人應戰的梅斯連失5球，反敗3：6。



梅斯16分鐘已遙遙領先3：1，但好戲在後頭。球員中段開始「失常」，中場Boubakar Kouyate從後攔截踢中對手領黃，但因投訴過激，於31分鐘率先被逐。

守門員隊友Alexandre Oukidja「有樣學樣」，45分鐘出迎接高空波時突然使出「穿心腿」，故意伸腳踢向敵隊前鋒，後者應聲倒地。

雖然Alexandre Oukidja事後扮無辜，但難逃球證法眼，結果領紅牌兼輸12碼。甘岡在多踢兩人之下，上半場補時階段已連入兩球，追至3：3平手。

梅斯下半場「放棄治療」，中場Jean-Jacques Danley一記犯規，被外國傳媒評為「2022年最差攔截」。

這位22歲海地國腳全力衝刺後飛身離地雙腳剷截，雖然右腳先踢中皮球，但他沒有收腳，鞋底踩中對手膝蓋下方，幸對手跳起卸力，否則隨時斷腳。結果Jean-Jacques Danley被球證直紅趕出場，令梅斯56分鐘已只得8人應戰。

梅斯中場飛身雙腳剷截對手。（影片截圖）

不過，主隊球迷似乎對球證判決相當不滿，威脅其人身安全，令賽事一度暫停30分鐘。最終賽事繼續進行，甘岡輕鬆再入3球反勝，以6：3擊敗梅斯。

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梅斯主教練Ladislau Boloni賽後炮轟球證。（IG@fcmetz）

梅斯主教練Ladislau Boloni卻向球證開火，斥對方摧毀了賽果跟全隊努力。

他質疑第一張黃牌（引致紅牌）是否成立，「我的球員根本沒跟對手接觸，對方只是要演戲、大叫、哭鬧。那位場上的男人，我不會叫他球證，他做了一場騷。我不知道他如何準備比賽，他是否會在法甲執法，或已經這樣做了？天呀！」

即使連梅斯的第二張紅牌，Ladislau Boloni亦不同意球證的決定，「守門員沒有做錯事，卻被罰了。他即將停賽4至5場，而球證卻可安坐家中。球證應該把自己的哨子收起來，忘記它，永遠不讓我們看見！」