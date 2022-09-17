英超｜英女王逝世後重開　維拉今季首次不失　富咸6分鐘入3球反勝

英超在全國哀悼英女王伊利沙伯二世之中重開，王儲威廉王子（Prince William）的愛隊阿士東維拉送上一點安慰。

維拉在本輪早場1:0險勝修咸頓，本季首次保持清白之身。領隊謝拉特賽後直言「肯定威廉王子為我們感到驕傲」，並透露對方在百忙之中，仍然發訊息支持球隊。



英女王在8日與世長辭，享年96歲，英超暫停一周後重燃戰火，周五晚兩仗賽事包括維拉對修咸頓，及諾定咸森林對富咸，賽前都舉行悼念儀式。維拉的場刊封面是黑白印刷英女王的肖像，雙方領隊謝拉特（Steven Gerrard）與哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）開賽前與雙方球員站在中圈默哀後，安排專人演唱國歌。

維拉賽前默哀。（Getty Images）

維拉藉41分鐘由積及藍斯（Jacob Ramsey）混戰中補射，一箭定江山，繼上仗1比1逼和曼城，本季首次連續兩仗取分，而且是跨季12仗聯賽首次保持清白身。

維拉由積及藍斯一箭定江山。（Getty Images）

謝拉特賽後指，維拉的忠實支持者威廉王子忙於處理英女王的國葬，本周中仍然向維拉發訊息：「周中他發訊過來，內容說自己很想來捧場。他對每一位球員都十分支持，相當愛惜，真的很感激。」

謝拉特透露威廉王子百忙中仍遠距離支持球隊。（Getty Images）

他說這位維拉「忠粉」該已知道愛隊獲勝，「了解他對維拉的熱愛，肯定他會為我們保持不失，感到驕傲」。

威廉王子經常現身維拉的比賽。（Getty Images）

森林一戰則由主隊領隊谷巴（Steve Cooper）及客隊富咸主帥馬高施華（Marco Silva），帶領球員進場，並在中圈放下花圈。

森林與富咸主帥帶領出場，在中圈放下花圈。（Getty Images）

戰情而言，這場升班馬大戰燦爛得多。森林11分鐘由阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）頭槌開記錄，但富咸易邊後6分鐘內先後由阿達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）、祖奧包連夏（João Palhinha）及夏里遜列特（Harrison Reed）建功，一氣反超。森林及後由李維士奧拜恩（Lewis O'Brien）扳回一城，終負2:3。