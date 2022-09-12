美網｜艾卡拉斯名將教練慈父式指導　一個擁抱盡在不言中

「佢好似我第二個老豆咁！」

西班牙新星艾卡拉斯勇奪職業生涯首個大滿貫，並榮升「一哥」。艾卡拉斯就如其他大滿貫冠軍一樣，賽後立即走上看台上的包廂，逐一與團隊們慶祝，有一人攬得特別肉緊，就是他的教練——費雷羅。



艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在美網男單連續3圈打足5盤，殺入決賽，與另一新星魯迪（Casper Ruud）爭標，結果19歲的艾卡拉斯以盤數3：1勇挫對手，首度捧走大滿貫。

艾卡拉斯同時登上世界第一，以19歲4個月成為史上最年輕的「一哥」，亦是西班牙史上第4名「世一」。

艾卡拉斯力挫魯迪大滿貫首封王 同登世界第一雙喜臨門

艾卡拉斯苦戰入決賽鬥魯迪 獲勝將成史上最年輕「一哥」

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艾卡拉斯的最強後盾

在艾卡拉斯的包廂，必然看到費雷羅（Juan Carlos Ferrero）的身影，這名西班牙名將在2018年起成為艾卡拉斯的教練。

不少資深的網球迷，相信對費雷羅不會陌生，他曾經在2003年贏得法網冠軍，亦曾經成為「一哥」，當他在2012年掛拍後，全心投入教練工作，其後曾經與阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）短暫合作。

費雷羅曾經贏得法網錦標，相信不少球迷對他不會陌生。（資料圖片／Getty Images）

練波也要練心

艾卡拉斯年少時已嶄露頭角，費雷羅早在他14﹑15歲時，已經看得出他的潛質，二人一拍即合，一手扶植這名新星成為頂級球手。除了技術，還要處理一個訓練以外的問題，「艾卡拉斯早已是一顆矚目新星，成為不少圈內人的談論焦點及目光。作為教練，我需要為他建造一個防護網，讓他可以專心訓練。」做教練，與做父親類似，斷不能只顧技術，亦要「練心」。

費雷羅指導艾卡拉斯技術外，亦要顧及他的心理。（Getty Images）

費雷羅征戰網壇多年的經驗，助艾卡拉斯懂得面對壓力及緊張，並在今次美網表露無遺。艾卡拉斯8強與意大利球手冼拿激戰超過5小時，第三盤在「Tie Break」吞蛋，其後第四盤再被破發，更一度發脾氣被裁判警告，以為大勢而去，艾卡拉斯卻及時穩住情緒，並收復失地，最終力挫對手過關。

艾卡拉斯在8強曾經遇上難關，幸好他及時調整。（Getty Images）

一個擁抱說明一切

一夜之間，艾卡拉斯完成兩大成就，完賽後立即走上看台，與團隊分享喜悅。當他走到教練費雷羅身旁，二人緊緊相擁，一切盡在不言中。愛徒登頂，費雷羅當然高興，感動得眼濕濕，更拍一拍艾卡拉斯的頭部，就像慈父一樣。

看到愛徒登頂，費雷羅都感動無比。（Getty Images）

「他（費雷羅）就是我的第二個父親！沒有他，不會有今日的我，他可以選擇訓練其他頂級球手，但他選擇做我教練，我十分感激他。」對艾卡拉斯而言，費雷羅就是如此重要。

費雷羅與艾卡拉斯緊緊相擁，盡在不言中。（Getty Images）

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