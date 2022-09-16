網球︱中國一姐王薔3年間排名由前列跌出百位　成疫情下最大輸家

中國網球前「一姐」王薔曾是各項大賽常客，2019年美國網球公開賽（美網）16強擊敗二號種子芭迪（Ashleigh Barty）首闖大滿貫八強後，世界排名升上第12位生涯新高。

正當外界期待她衝擊前10位置，全球爆發新冠疫情令王薔缺席多項比賽，能參加的賽事經常早段出局，今屆美網連正賽也進不了，世界排名一下子跌出百名以外。到底什麼事導致王薔一蹶不振？



30歲的王薔狀態低迷多時，還能重返前列嗎？（Getty Images）

疫情爆發失去一切

王薔早在2007年開始打職業賽，當年只得15歲，不過生涯突破點直到2018年、她26歲才出現。那一年，王薔先在雅加達亞運擊敗同胞張帥贏得網球女單金牌，繼而一口氣連贏江西和廣州兩項WTA巡迴賽，世界排名升上34位，取代張帥首度成為中國「一姐」。同年香港公開賽和珠海WTA超級精英賽均得亞軍，年終世界排名進一步升至第20位。

2019年美網擊敗二號種子芭迪首闖大滿貫八強後，世界排名升上第12位生涯新高，這是繼李娜後，中國球手最高排名。眾人期待王薔攀上前10高牆，不料這年發生兩件大事，改變一切。

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王薔年初發文悼念教練麥南馬拉。（微博＠王薔）

2019年7月王薔教練麥南馬拉（Peter McNamara）癌病離世，雖然兩個月後能夠在美網戰至八強，但自此無以為繼。教練逝世帶來的打擊多大，難以用客觀標準衡量，肯定的是，二人關係相當密切，今年1月澳網舉行期間，王薔在微博上載兩張翻拍麥南馬拉舊相和手稿的照片，簡單寫上一句：「想你」。今屆澳網她戰至第三圈止步，已是今年四大滿貫表現最好的一個賽事，整個賽季排名僅在第90到150位之間徘徊。

比起失去麥南馬拉，環球爆發新冠肺炎疫情對王薔影響更大。即使疫情令不少比賽取消或押後，所有球手同受影響，然而中國防疫政策明顯較其他國家嚴格，2020年王薔澳網置身第四圈，法網押後至9月底上演，溫布頓取消一年，美網和法網她均缺席賽事。

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中國WTA巡迴賽因疫情取消影響大

王薔似乎在中國本土作賽特別醒神，大爆發的2018年，生涯僅獲兩項WTA巡迴賽冠軍均在中國取得，還有入決賽的香港賽和超級精英賽。中國是WTA巡迴賽大戶之一，單是2020年10至11月原定舉行7項賽事，可是受疫情影響全數取消，對王薔影響至巨。

中國防疫措施嚴格，不利王薔外出比賽，留在國內，WTA賽事又相繼延期並最終取消，令她難以搶得分數。2021年她重新外出參賽，遲遲找不回狀態，中國多項WTA賽事繼續停擺，世界排名一下子跌出百名以外。

現時有5個中國球手，世界排名高過王薔。（WTA官網截圖）

彭帥事件WTA停止在中國上演

至2021年11月發生彭帥事件，WTA關注這位前中國球手去向，終在12月初宣布暫停包括香港在內所有在中國舉行的旗下賽事。持續不能在主場出戰，王薔今年表現未見太大起色，澳網闖入第三圈已是今年大滿貫最佳成績，法網首圈出局，溫網次圈止步，美網戰至外圍賽次圈，未能晉級正賽。

今年6月，她的世界排名低見第146位，幸好近月已漸見起色，回升至101位，不過與她個人最佳的第12位，尚有大段差距。王薔成為新冠疫情下中國網球界最大輸家，曾經無懸念的中國「一姐」，如今前面有5個同鄉排名較她更高，現任中國「一姐」是排名29的張帥，其次為37位的鄭欽文。

好消息是，近日WTA賽會有意為中國賽事解禁，重新納入2023年度巡迴賽程，相信會對王薔重返前列有所幫助。