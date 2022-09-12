美網｜艾卡拉斯力挫魯迪大滿貫首封王　同登世界第一雙喜臨門

今年美國網球公開賽男單必定誕生新「世一」，兩大新星艾卡拉斯及魯迪爭奪生涯首項大滿貫錦標。結果來自西班牙的艾卡拉斯以盤數3：1力克魯迪封王，首奪美網冠軍及登上世界第一，雙喜臨門。



今年美網男單決賽有雙重意義，同時是世界第一爭奪戰，由19歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）鬥23歲的魯迪（Casper Ruud），彷彿代表男單新世代終於崛起。

兩大年輕新星與拿度甚有淵源，來自西班牙的艾卡拉斯是拿度的同鄉師弟；魯迪則是拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）的「前學生」。兩人在大滿貫決賽的經驗尚淺，魯迪今年曾打入法網決賽；艾卡拉斯更是大滿貫決賽新丁。

艾卡拉斯苦戰入決賽鬥魯迪 獲勝將成史上最年輕「一哥」

兩大新世代球手魯迪（左）與艾卡拉斯（右）爭奪美網冠軍。（Getty Images）

艾卡拉斯封王 第三盤末段成開鍵

艾卡拉斯在首盤第3局找到破綻，破發後保優勢，並以局數6：4先下一城。魯迪在次盤還以顏色，兩破艾卡拉斯發球局，以局數6：2扳回一城，打成1：1平手。戰至第三盤，雙方互破發球局，第12局，魯迪在艾卡拉斯的發球局施壓，可惜未能把握兩次破發分的機會，並成為今仗的轉捩點。

艾卡拉斯保發後進入「Tie Break」，並以大比數7：1拿下第三盤。艾卡拉斯在第四盤再度破發，拉開至局數4：2的領先，最後保住發球局，最後一分以「Aces球」為今仗作結，以6：4﹑2：6﹑7：6及6：3獲勝，職業生涯首度稱霸大滿貫，更成為史上最年輕登上世界第一寶座的球員。

艾卡拉斯第三盤末段勇救兩個Set Point，後來再拿下第三盤成為全場關鍵。（Getty Images）

兩大成就一夜達成：唔識形容

成為「世一」及捧走大滿貫冠軍，是每一個網球手的願望，艾卡拉斯一夜之間完成。奪冠一刻，興奮倒地，雙手掩臉，其後走向看台的包廂與教練團隊逐一相擁慶祝。

「不論世界第一或大滿貫冠軍，都是我一路以來努力的目標，如今終於夢想成真，情緒一下子湧上來，我不知道如何以言語形容，我要感激我的教練團隊，沒有他們我不能獲得這些成就。」

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奪冠鬆口氣 「開始有啲攰」

決賽前的3圈，艾卡拉斯同樣打足5盤，其中8強與冼拿激戰5小時15分鐘，體力消耗甚大。今仗「只」打4盤﹑不足3個半小時，艾卡拉斯已尚算輕鬆，他笑言終有一點累的感覺，「之前不覺得疲累，也不可以讓自己有這感覺，畢竟來到這階段，我不可就此放鬆，但如今終於感到有一點疲累。」

艾卡拉斯奪冠後鬆口氣，笑言如今才有疲累感覺。（Getty Images）

拿度作為西班牙「大師兄」，他以西班牙文發文祝賀艾卡拉斯，恭喜他贏得首個大滿貫及登上世一，大讚師弟今季的表現出眾，並直言冠軍陸續有來。拿度亦有鼓勵魯迪，雖然與冠軍擦肩，但發揮同樣出眾。

兩名新世代球手齊躋大滿貫決賽，男單勢改朝換代。（Getty Images）

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