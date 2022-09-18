英超｜孫興慜後備落場連中三元　熱刺主場6比2大數李斯特城

英超第7週賽事，熱刺在周六（9月17日）尾場於主場迎戰近況低迷的榜尾球隊李斯特城，結果憑上屆英超神射手孫興慜後備落場上演「帽子戲法」，協助球隊大勝6比2。



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李斯特城後防中門大開

李斯特城今季表現嚴重走樣，除了在揭幕戰以2比2賽和賓福特外，其餘5場聯賽皆輸，包括曾遭白禮頓及阿仙奴大炒5比2及4比2。

今場他們原本有個好開始，占士祖斯甸（James Justin）開波4分鐘在熱刺禁區被達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）侵犯後獲判十二碼。比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）主射原本被熱刺隊長羅列斯（Hugo Llotis）救出，但VAR指他在對方起腳前已經離開白畀線，因此需要重射。泰利文斯再次操刀，成功打開紀錄。

落後的熱刺隨即反撲，並在8分鐘迅速扳平，英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）靠一個角球攻勢，近門頂入1比1。而他們之後在21分鐘再憑角球由艾歷迪亞（Eric Dier）攻入反超前一球。

李斯特城在完上半場前有多個反擊機會，並在40鐘的一次反擊中，由占士麥迪臣（James Maddison）接應傳中起腳，追成2比2平手。他在補時差點為球隊攻入第三球，但被羅列斯擋出。兩隊半場2比2平手。

孫興慜終開齋

後防「荒失失」是今屆李斯特城的主要問題，今場亦不例外。該隊中場尼迪迪（Wilfred Ndidi）在下半場2分鐘於後場失誤，被熱刺的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）搶走對方腳下球，輕鬆射入3比2。

熱刺今場取得勝仗，除了歸功於羅列斯化解李斯特城多個攻勢外，後備上陣的孫興慜更是焦點所在。他在59分鐘入替李察利臣（Richarlison）後，隨即表現活躍，首先在72分鐘憑一次個人突破，在禁區外起腳入網，今季終於「開齋」，並在84分鐘於右路禁區邊射入「世界波」，以及在86分鐘攻入今場第三球，大演帽子戲法完場。

賽後熱刺在今季主場暫時全勝，並以17分升上聯賽榜第二，僅以得失球差不敵同日作客擊敗狼隊的曼城。至於再輸一場的李斯特城繼續包尾，開季7場共失22球，領隊羅渣士（Brendan Rodgers）前途岌岌可危。

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英超第8輪直播賽程（01美術製圖）

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