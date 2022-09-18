英超｜孫興慜後備上陣14分鐘內連轟3球　干地解釋「實驗」決定

孫興慜（Son Heung Min）今晨（18日）在英超為熱刺後備上陣，在13分21秒內連入3球，助熱刺以6：2大勝李斯特城。

孫興慜不僅中止了自己的入球荒及創下一項球會紀錄，同時也證明主帥干地（Antonio Conte）今場輪換他的決定正確，干地在賽後也解釋了自己的想法。



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孫興慜今季首8場比賽都未能取得入球，熱刺主帥干地早在賽前已透露，孫興慜也為自己的表現感到不悅，但道：「我喜歡這個有點憤怒的他。」

干地今仗更將孫興慜貶到後備，這名韓國前鋒在59分鐘終獲派上陣，即以後備身份大演帽子戲法，不僅成為首位後備登場攻入3球的熱刺球員，連在英超史上也僅是第7人。今次也是這位韓國國腳在英超的第3次帽子戲法，追平C朗拿度的英超「戴帽」次數；但距離英超紀錄的12次（由阿古路保持）尚有極大距離。

孫興慜在短短14分鐘內攻入3球，成為球壇熱話。（Getty Images）

談到孫興慜在後備情況下打破入球荒、更連入3球，主帥干地坦言十分開心，也打趣道：「我對他說，若你總是能在（後備的）30分鐘內入3球，或許我們可以繼續這個實驗呢！」但他隨即稱自己僅是說笑，「我很好運，我有一班很好的球員、而且他們都是很好的人。若我們想更進一步，就要有不同的思考方式。」

孫興慜59分鐘才入替李察利臣。（Getty Images）

干地賽後解釋讓孫興慜先列後備的決定：「我也曾經是個球員，每個球員都想踢足每場比賽，但體力、精神都會下降。有時球員會不明白這一點，以為自己還能比賽，但場上表現已然下滑。」他認為輪換有利於球隊和球員，「到了某些時刻，我就需要去做這些重要決定，因為我想令球隊更上層樓，而不是停留在中游的層次。」

干地續道：「不要讓球員覺得自己留在熱刺，是因為能踢足所有比賽，若這樣想，就不會贏得重要的錦標，我們與熱刺的旅程才剛剛展開而已。當然，孫興慜不會有這問題，他與哈利卡尼是我隊中最好的兩名球員……若像他那樣帶着這種能量後備上陣、踢出這樣的比賽，大家都會很開心的。」