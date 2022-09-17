英超｜曼城基亞利殊走出低潮 全場兩個關鍵時刻改變戰局
撰文：趙子晉
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「1億鎊先生」基亞利殊上仗在歐聯的表現負評如潮，縱然如此，主帥哥迪奧拿依然力撐，今仗如常正選。
基亞利殊今仗表現落力，除了不足1分鐘開紀錄外，更搏盡硬食對手一腳，以實際行動報答哥帥的信任。
基亞利殊（Jack Grealish）的天價轉會費，令外界十分注視他的表現。這名英格蘭國腳上場歐聯對多蒙特猶如隱形。
基亞利殊最近飽受外界批評，主帥哥迪奧拿在記者會上開腔護麾下，直言基亞利殊最近受傷患所困，並對向他投下信心的一票，「我對他（基亞利殊）非常滿意，我們羅致他不少為了大量的入球或助攻，他的無球走動及竄擾力。」
基亞利殊反底吐烏氣
即使上仗負評如潮，哥帥依然信任基亞利殊，作客狼隊一仗繼續正選披甲，開賽僅55秒接應迪布尼的傳中建功，今季終於開齋，慶祝時肉緊地握緊拳頭，彷彿吐出一口烏氣。基亞利殊其後再有機會，左路扣入大位，可惜僅僅高出。
今仗另一關鍵時刻，同樣來自基亞利殊，當他走位接應隊友傳送時，對手的哥連斯（Nathan Collins）使出「穿心腿」，基亞利殊硬接一招，同時令對手直接領紅，他的大腿附近有明顯的鞋印。基亞利殊一個開紀錄入球，其後令對手球員被逐，是曼城今仗的贏波功臣。
基亞利殊：多謝哥帥
基亞利殊賽後坦言，經過長時間的等待後，終於打破入球荒是值得高興。這名27歲的英軍國腳也知道，外界時常討論他的表現是否與身價相符，他承認自己的入球不足，並希望日後有改善。
基亞利殊亦特意感謝哥帥，「他（哥迪奧拿）對我十分好，我需要在此感激他，就算上場表現不佳，他也願意信任我，今日給予我機會，這是對我非常重要。」
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