英超｜曼城55秒閃電開紀錄　夏蘭特又建功　3球淨勝十人應戰狼隊

英超在英女王逝世後復賽，曼城作客鬥狼隊，「藍月亮」開賽僅55秒由基亞利殊開紀錄，其後由艾寧夏蘭特再下一城，加上哥連斯一次魯莽犯規領紅，十人應戰的狼隊陷於苦戰，曼城下半場由菲爾科頓錦上添花，結果3球淨勝狼隊，全取3分。



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新加盟迪亞高哥斯達欠態缺陣

狼隊今夏簽入長人中鋒卡拉積錫（Sasa Kalajdzic），可惜這名奧地利國腳上仗重創膝部，至少需要休息半年。為了填補中鋒位置，狼隊立即簽入自由身的迪亞高哥斯達（Diego Costa），但這名前車路士前鋒未有比賽狀態，今仗未列入大軍名單。

曼城方面，前場繼續由狀態大勇的夏蘭特擔正，夥拍菲爾科頓及基亞利殊攻堅，迪布尼與貝拿度施華從後支援。基爾獲加有傷在身，先列後備，右閘位置由史東斯串演。

兩軍開賽前同樣有默哀儀式，悼念早前離世的英女王。（Getty Images）

基亞利殊55秒閃電建功 夏蘭特又有士哥

為悼念英女王，開賽前依然有1分鐘的默哀及唱國歌橫節。作客的曼城開賽首個攻勢即有斬獲，迪布尼右腳傳中，基亞利殊門前撞射建功，「藍月亮」僅55秒打開紀錄，亦是今季首個入球。

基亞利殊接應迪布尼傳中，不足1分鐘已射破狼隊大門。（Getty Images）

曼城其後擴大優勢，夏蘭特禁區外接應貝拿度施華傳送，引球至峨眉月頂起腳，荷西沙亞再度失守，曼城16分鐘領先至2：0。夏蘭特狀態大勇，入球停不了，7場聯賽已經攻入11球。

夏蘭特禁區外建功，攻入今季第11個聯賽入球。（Getty Images）

基亞利殊硬接一招 狼隊十人應戰

戰至上半場中段，基亞利殊與哥連斯（Nathan Collins）爭持，這名狼隊守衛使出「穿心腳」，鞋底踩中基亞利殊，球證安東尼泰萊毫不猶豫，直接出示紅牌，33分鐘打少一人，形勢更加惡劣。曼城挾兩球領先返回更衣室。

哥連斯飛踢基亞利殊，狼隊其後十人應戰。（Getty Images）

曼城兩球領先兼有人數優勢，換邊後未有刻意向狼隊施壓，主隊反而有更多機會，可惜遲遲未能攻破曼城大門。

「藍月亮」捱過狼隊一波攻勢後，迪布尼與夏蘭特配合後傳中，菲爾科頓前柱撞射得手，69分鐘將比數改寫為3：0，兩軍餘下時間未有再添紀錄，曼城保持勝局，暫時以17分登上榜首；狼隊則以6分排第16位。

菲爾科頓前柱接應迪布尼傳中建功，曼城領先至3：0。（Getty Imaegs）

狼隊正選陣容（4-3-3）：

門將：荷西沙亞

後衛：莊尼卡斯度﹒基爾文﹑哥連斯﹑艾洛利

中場：馬菲奧斯紐尼斯﹑魯賓尼維斯﹑祖奧摩天奴

前鋒：古亞迪斯﹑普丹斯﹑柏度尼圖



曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：史東斯﹑魯賓戴亞斯﹑艾簡治﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑貝拿度施華

前鋒：菲爾科頓﹑艾寧夏蘭特﹑基亞利殊



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