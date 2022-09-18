德甲｜拜仁飲恨聯賽4場不勝　列奧斯世界盃前夕再受傷

德甲班霸拜仁慕尼黑近況一般，今仗更作客爆冷一球不敵奧格斯堡，聯賽4場不勝。同一時間開賽的「魯爾區打吡」，多蒙特一球小勝史浩克04，但卻損兵折將，馬高列奧斯再度在世界盃前受傷。



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拜仁慕尼黑最近聯賽經歷3連和，今仗作客奧格斯堡，即使沙迪奧文尼及湯馬士梅拿擔正攻堅，可惜全場依然未能攻破對手大門，反而對方箭頭布利沙一箭定江山，拜仁爆冷一球飲恨，自2001年後首次聯賽4場不勝。

拜仁聯賽4場不勝，眾將當然無癮。（Getty Images）

德甲同時間另一場重頭戲，上演「魯爾區打吡」，由多蒙特主場鬥史浩克04，最終由後備入替的莫高高奠勝，惟「蜜蜂兵團」的勝仗要付出代價。

多蒙特隊長馬高列奧斯（Marco Reus）上半場中段，被對手攔截後觸傷足踝，倒地時狀甚痛楚，軍醫立即進場治理，他的傷勢似乎不輕，需要以擔架抬離場。

列奧斯生涯中，已經多次因傷與大賽擦身而過，這名多蒙特隊長如今再度受傷，距離卡塔爾世界盃只剩下兩個月左右，能否趕及復出亦成疑，難怪列奧斯被抬離場時，雙手一直掩臉，可能他自己也心知不妙。

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