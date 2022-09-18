英超｜孫興慜破入球荒後剖白：之前令大家失望　談招牌遠射的秘訣

孫興慜（Son Heung Min）在熱刺對李斯特城一戰，後備上陣在13分鐘21秒間攻入3球，終於打破入球荒，他也舒了口氣，並道出之前在低潮期間的心情。



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早在賽前，熱刺主帥干地已透露孫興慜為自己表現不滿、更有點憤怒。在對李斯特城一戰，孫興慜於59分鐘上陣，攻入第一球後，他臉無表情、也沒有慶祝動作，反而是隊友紛紛衝上來擁抱、鼓勵他；就連在攻入第3球後，他雖做出了招牌的「拍照」動作，但也沒有展露太多笑容，直到賽後拿起比賽皮球拍照，才展現歡顏。

孫興慜入球後未如以往般開懷，隊友似乎比他更激動。（Getty Images）

孫興慜以後備身份大演帽子戲法，不僅成為首位在英超後備登場攻入3球的熱刺球員，連在英超史上也僅是第7人。今次也是這位韓國國腳在英超的第3次帽子戲法，追平C朗拿度的英超「戴帽」次數；但距離英超紀錄的12次（由阿古路保持）尚有極大距離。

孫興慜的招牌慶祝動作終於重現球場。（Getty Images）

孫興慜賽後受訪時剖白了心情，也坦承自己此前狀態不佳：「今季季初頗難過，老實說，我真的很難過。入不了波當然有關係，但最大問題的是我的踢法，我應該要表現得好很多的。」他亦直言自己此前的問題所在：「我今季的埋門很差，當然我也有點不幸，有個烏龍球、有兩球越位、也曾中楣。我本來就知道最後總會入球的、不會為此憂心，也慶幸球迷、隊友和教練總是支持我。」

孫興慜指，球迷的打氣聲和隊友的鼓勵都感動了他：「之前我覺得自己的表現令球迷和隊友失望了，但他們一直都很支持我。」

孫興慜重拾狀態，熱刺球迷都相當興奮。（Getty Images）

孫興慜談遠射秘訣：自小已練習 要將皮球放入龍角角落

孫興慜對李斯特城的3個入球中，有兩球也是在禁區外起腳射入龍門上角的遠程入球，他也解釋為何自己對於這種入球特別有心得：「我很喜歡在禁區外起腳，由小時候已一直練習了，就算是到了現在，在操練結束後只要有時間，我也會嘗試練習在那位置起腳、並射入龍門的上角。很開心（今場比賽）皮球終於入網了！」

今周英超過後，便會進入國際賽期，孫興慜也獲召入韓國國家隊，將友賽哥斯達黎加和喀麥隆，他道：「很開心能幫到球隊，這很重要，我也能煥然一新地去踢國際賽了。」