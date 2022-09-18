英超｜李斯特城7戰不勝1分排榜尾　三大原因陷谷底　10月有望反彈

周六晚英超賽事，熱刺主場以6：2擊敗李斯特城，這已是狐狸連續第6場敗仗。這支2015/16球季英超冠軍近年一直是前列黑馬，為何到今季突然走樣？



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李斯特城開季至今未嘗一勝，暫排榜尾。（Getty Images）

李斯特城作客熱刺，最終以2：6大敗告終，7場英超賽事共失22球，是英格蘭頭四級別聯賽中最多，現時僅得1分排榜尾。

領隊羅渣士賽後接受英國天空體育訪問時承認，落敗更添壓力，「我每天努力工作，亦可以看到球員在場表現自信，但我們需要贏得比賽。我明白球迷的沮喪，我亦不能逃避，這是我的責任。」他表示無論國際賽期後能否留任，都會尊重球會管理層與他們的決定。

羅渣士在李城敗給熱刺後，表現失落。（Getty Images）

李斯特城陷谷底三大原因

羅渣士亦認為，比數不能反映比賽過程，「我們上半場表現自信並具創作力，但要避免失誤。」他認為國際賽期來得合時，並指雖然過去6場比賽表現不佳，然而球隊若能維持這場大部份時間的好表現以及不再有失誤，將會贏得比賽並提升聯賽榜位置。

李斯特城開季表現不似預期，一方面是轉會市場動作欠奉，而且失去後防擎天柱卡斯柏舒米高，同時也跟賽程編排有一定關係。他們在開鑼戰2：2賽和賓福特，之後6場對手中，包括阿仙奴、曼聯、車路士和熱刺4支Big 6球隊，以及今季表現亮眼的白禮頓，唯一是對修咸頓一仗僅負1：2最為致命。

未來幾輪賽程相對易踢，10月4日主場對升班馬諾定咸森林是開齋最佳機會，相信亦會是決定羅渣士前途的關鍵一仗。之後對般尼茅夫、水晶宮、列斯聯和狼隊亦必須盡力搶分。

上一支開季7場比賽只得1分或0分，最終又能成功護級的英超球隊，是2017－2018年的水晶宮。（Getty Images）

根據英國廣播公司（BBC）資料，李斯特城是繼1965/66年的韋斯咸後，首支頭7場聯賽後失掉22球的頂級聯賽球隊，亦是第10支在開季7場比賽後僅得1分或以下的英超球隊，在這10隊之中，只有4隊最後護級成功，其中只有1998/99球季的修咸頓能在沒有易帥情況下最終護級成功。

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