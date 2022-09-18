英超︱阿仙奴3：0輕取賓福特　奧迪加特缺陣另覓贏波方程式

英超周日早場賓福特主場迎戰阿仙奴，雙方實力有一定差距。阿仙奴上半場憑守將沙列巴的入球開紀錄，加比爾捷西斯28分鐘再下一城，下半場再由法比奧韋拉埋齋，3：0輕取賓福特，重返榜首位置。



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見到這個樣子的加比爾捷西斯，阿仙奴當然全取3分。（Getty Images）

阿仙奴前一輪作客曼聯以1：3敗陣，被打破今季不敗之身，今周賽事重開，身兼球隊中場大腦的隊長奧迪加特因傷缺陣，左閘辛真高未能趕及復出。

奧迪加特缺陣，前線四重奏改由首度獲英超正選的法比奧韋拉，夥拍馬天尼利和沙卡支援加比爾捷西斯攻堅。缺少挪威星將，阿仙奴進攻不若之前水銀瀉地，想打開紀錄便要換個方式。17分鐘一次角球機會，沙卡開出，守將沙列巴攝贏前柱頂入。頭槌入波這招在28分鐘再度出現，格列沙加放出一個恰到好處的高波，加比爾捷西斯迎頂入網，阿仙奴半場領先2：0。

下半場開賽不久，今場取代奧迪加特的法比奧韋拉49分鐘離門30碼施放冷箭得手，將紀錄改寫成3：0，比賽至此已進入「雪櫃」。

剛入選英格蘭國家隊的賓福特前鋒艾雲東尼，努力博取表現惟無功而還，阿仙奴全取3分，超越周六分別贏波的曼城和熱刺，7戰得18分重返榜首位置，以1分之差壓過17分的曼城及熱刺。

即使今仗贏得輕鬆，但國際賽期後阿仙奴接連硬撼熱刺與利物浦，觀乎今仗阿仙奴攻勢上強勢得來帶點亂，奧迪加特能否趕及大戰前復出，對比賽流向將會相當關鍵。