英超︱阿仙奴3：0輕取賓福特 奧迪加特缺陣另覓贏波方程式
撰文：吳慕兒
出版：更新：
英超周日早場賓福特主場迎戰阿仙奴，雙方實力有一定差距。阿仙奴上半場憑守將沙列巴的入球開紀錄，加比爾捷西斯28分鐘再下一城，下半場再由法比奧韋拉埋齋，3：0輕取賓福特，重返榜首位置。
阿仙奴前一輪作客曼聯以1：3敗陣，被打破今季不敗之身，今周賽事重開，身兼球隊中場大腦的隊長奧迪加特因傷缺陣，左閘辛真高未能趕及復出。
奧迪加特缺陣，前線四重奏改由首度獲英超正選的法比奧韋拉，夥拍馬天尼利和沙卡支援加比爾捷西斯攻堅。缺少挪威星將，阿仙奴進攻不若之前水銀瀉地，想打開紀錄便要換個方式。17分鐘一次角球機會，沙卡開出，守將沙列巴攝贏前柱頂入。頭槌入波這招在28分鐘再度出現，格列沙加放出一個恰到好處的高波，加比爾捷西斯迎頂入網，阿仙奴半場領先2：0。
下半場開賽不久，今場取代奧迪加特的法比奧韋拉49分鐘離門30碼施放冷箭得手，將紀錄改寫成3：0，比賽至此已進入「雪櫃」。
剛入選英格蘭國家隊的賓福特前鋒艾雲東尼，努力博取表現惟無功而還，阿仙奴全取3分，超越周六分別贏波的曼城和熱刺，7戰得18分重返榜首位置，以1分之差壓過17分的曼城及熱刺。
即使今仗贏得輕鬆，但國際賽期後阿仙奴接連硬撼熱刺與利物浦，觀乎今仗阿仙奴攻勢上強勢得來帶點亂，奧迪加特能否趕及大戰前復出，對比賽流向將會相當關鍵。
英超｜孫興慜後備上陣14分鐘內連轟3球 干地解釋「實驗」決定英超｜孫興慜後備落場連中三元 熱刺主場6比2大數李斯特城英超｜曼城基亞利殊走出低潮 全場兩個關鍵時刻改變戰局英超｜曼城55秒閃電開紀錄 夏蘭特又建功 3球淨勝十人應戰狼隊英超｜英女王逝世後重開 維拉今季首次不失 富咸6分鐘入3球反勝英超︱坦赫格對曼聯展開特訓 今夏買人策略原來針對同一弱點英超變成NBA？車路士班主的美式狂想 提議舉辦南北明星賽