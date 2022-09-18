英超︱愛華頓1：0挫韋斯咸獲今季首勝　逃出降班區拉韋斯咸落水

英超開季6仗未嘗一勝的愛華頓，主場出戰同樣狀態低沉的韋斯咸，雙方拳來腳往空有攻勢，具威脅埋門不多，直到下半場53分鐘，伊禾比妙傳予禁區內的馬奧比（Neal Maupay），後者冷靜起腳射入，愛華頓就憑這記入球一箭定江山，取得今季聯賽首勝。



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馬奧比的入球為愛華頓一箭定江山，取得今季聯賽首勝。（Getty Images）

愛華頓開季兩連敗後，連續4場和波，對改善聯賽排名幫助不大；韋斯咸今季同樣狀態低迷，賽前與愛華頓同以4分徘徊護級區。班底理應稍勝的韋斯咸，攻勢較多，屢次在角球帶來威脅，蘇斯錫克頭槌攻門只差一點，反被愛華頓下半場一次攻勢「收死」。

伊禾比與今季從白禮頓加盟的馬奧比一傳一射，合力為愛華頓炮製入球。韋斯咸落後下傾力反撲，後備入替的賓華馬射門，已令取代比克福特把關的比高域投降，可惜過到門將卻過不到門柱一關。

愛華頓守住1：0勝果至完場，終取得今季英超第一場勝仗，葛迪遜公園全場高聲歡呼。愛華頓贏波後，一下子從第16位連升三級至第13位，反觀韋斯咸在頂級聯賽第1000場敗陣後，仍以4分排第18位，未能逃出護級區。