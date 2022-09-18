港足︱友賽緬甸決選25人名單安永佳等外流兵落榜　東方守將首入圍

香港足球代表隊周三（21日）跟周六（24日）兩度友賽緬甸，主教練安達臣公布決選名單，並於周一（19日）展開集訓。



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效力中甲球會的安永佳（左下）今次未能歸隊。（HKFA）

足總日前公布，港隊先後於今月21及24日跟世界排名158位的緬甸友賽兩場，惟首仗閉門上演，第二場才開放公眾入場。

據了解，有望首度在香港領軍出戰的安達臣曾就今次友賽初選35人，名單中包括外流中超跟中甲的勞烈斯、茹子楠、李毅凱、梁諾恆、陳俊樂、安永佳，惟他們最終未能歸隊。在中鋒安永佳缺陣下，安帥結果選擇了傑志前鋒艾力士作替補。

決選25人之中，還包括了自由身的謝家強跟陳肇鈞。最大驚喜則來自東方龍獅後衛亞歷斯祖，是他首度獲選為大港腳；他跟理文翼鋒鄭兆均，據悉本不在初選名單上，今次獲得補選。

港足主帥安達臣有望首次在香港本土帶隊出賽。（HKFA）

港足球員大致跟亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周時相若，值得一提，葉鴻輝、黃洋、艾里奧等老大哥於短暫退隊後再度「回歸」。而傑志成為今次決選大戶，共有7人；其次是東方跟理文，各有6將入選。

港隊周一（19日）晚起會於賽馬會香港足總足球訓練中心展開集訓，直至10月1日。

港足25人決選名單如下：



守門員：葉鴻輝 (東方龍獅)、保 羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)



後衛：亞歷斯祖、梁冠聰、黃梓浩 (東方龍獅)、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、馮慶燁、徐宏傑、余煒廉 (理文)、謝家強



中場：胡晉銘 (東方龍獅)、鄭展龍、黃 洋 (傑志)、鞠盈智、簡嘉亨 (冠忠南區)、顏樂楓、黃 威 (理文)、陳肇鈞



前鋒：余在言 (標準流浪)、孫銘謙 (東方龍獅)、艾力士、費蘭度 (傑志)、鄭兆均 (理文)

