摩天崖行山意外｜攀山教練詳解兩大高危特徵　中段進退兩難易出事

65歲男子盧仲輝周日（25日）一行17人到彌䃟石澗行澗，他們行至摩天崖時，盧仲輝墮崖受傷，由直升機送院後不治。摩天崖是香港行山遠足界的意外黑點，攀岩教練黃炎良及山藝教練盧澤琛都指出，崖壁中段的突位考攀爬技術，容易令人進退兩難。兩人亦提到，摩天崖右邊有難度較低的繞道，行山人士不必冒險正面攀爬崖壁。



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民安隊昨晚在社交網站分享拯救行動的照片，山嶺搜救中隊奉召跟隨政府飛行服務隊直升機趕赴救援，將其餘行澗人士帶到安全位置。相中人不似行山新手裝扮，雖然天氣炎熱，但部分人都有穿長袖上衣及長褲，並戴上防曬的闊邊帽，有人更穿上目測是「澗王之王」的著名澗鞋。

【民安隊分享救援照片】

大嶼山彌䃟石澗摩天崖墮下身亡 死者為珠寶大王盧仲輝

摩天崖是意外黑點，早被漁護署列為郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點。資深攀岩教練黃炎良曾經正面攀爬摩天崖，強調「我唔會咁笨空身上」，他一定會利用繩索等攀石器材，做好防護系統。他形容摩天崖數十米的崖壁為「有上冇落」，而且愈上愈難，他說：「如果喺底仲可以跟住啲級位爬返落去，但如果爬到中間，想走都冇得走，一定要爬上去，除非你有用繩（可以沿繩下降）。」

黃炎良（左）與太太何淑珠都是本港的資深攀岩教練。（資料圖片/受訪者提供）

黃炎良表示摩天崖有兩種地形很考攀岩技術，分別是滑面及突位，那些滑面很少揸手位，至於突位就很易令人失重心。他說：「這是4星級以上嘅路線，但其實可以避險，（摩天崖）右手邊有條安全少少嘅山路上去，係有啲人要挑戰正攀爬上去。」

黃炎良（右）及何淑珠今夏前往攀珠峰。（資料圖片/登山達人Facebook）

香港攀總山藝委員會主席盧澤琛一年多前去過爬摩天崖，他亦指出中段的突位不簡單。他說：「開頭近崖底望好似唔太難，但去到中段有啲突肚位，爬嗰陣重心好容易向外拋，離開崖壁，手位又唔太理想，中段要好小心，失手就好危險。（初段）好容易吸引到人上去，令人進退兩難。」

山藝教練盧澤琛表示，摩天崖屬於行山領域中的最高難度。（資料圖片/顏銘輝攝）

除了攀爬困難外，盧澤琛指摩天崖有約60米高，愈往上爬，曝露感就愈強，回頭望嚇一嚇都很易出意外。他表示摩天崖是行山領域中，難度級別最高的路線，達YDS的第4級。

YDS全稱為美國優勝美地點數系統（Yosemite Decimal System），頭4級屬於行山領域，到第5級便達技術性攀登。YDS第4級是指簡單的攀岩地形，部分特別陡峭的路段建議用繩索做保護；如果在沒有繩索的情況下下墮，很可能會致命。

盧澤琛認為很多行山意外來自行山人士低估路線難度。（資料圖片/顏銘輝攝）

盧澤琛說：「YDS 4級已經好有危險性，摩天崖都符合晒呢啲元素。」他見到新聞的照片，認為部分攀爬者只穿上簡單裝束，裝備上難以安全地應付YDS第4級的路線。他補充，近年很多行山意外，都是行山人士低估難度，可能只用YDS第1級路線的裝備就去行第4級，「以為容易到，就掉以輕心」。

美國優勝美地點數係統（Yosemite Decimal System）難度評級：

難度評級：第1級｜定義：在一個平坦的地面行走，受傷機會低，下墮的話很少會致命。

難度評級：第2級｜定義：在陡峭的登山徑往上走。

難度評級：第3級｜定義：地形更陡峭，需要用手輔助攀登，受重傷的機會增加，但下墮的話不一定致命。

難度評級：第4級｜定義：簡單的攀岩地形，部分特別陡峭的路段建議用繩索做保護；如果在沒有繩索的情況下下墮，很可能會致命。

難度評級：第5級｜定義：真正的攀岩，山形接近垂直或完全垂直，需要有攀岩的技巧才能前進，以及需要用繩索和攀岩器材來確保安全。如果在沒有繩索的情況下下墮，會導致重傷或死亡。



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盧澤琛也提到，一般行山人士溯澗而上的話，不一定要冒險正攀摩天崖，右邊的林徑雖然不是明顯行山徑，但沿途有樹，行山人士每步都可以扶住樹上，風險較正攀崖壁低。

摩天崖過去至少兩次發生過致命的意外。在2003年，40歲女子黃玉燕參與行山隊活動，逾百人行彌䃟石澗，部分正攀摩天崖。期間，有位女團友在攀爬途中，接近崖頂時不慎跣腳，黃玉燕在其身邊，伸出援手，但她失去重心，跌落崖底而亡。

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2015年1月，60歲男子張永安與大約50人的行山團到彌䃟石澗行澗。據當時報道，途中有人求救，被困在摩天崖中段，張永安在崖頂協助救人，懷疑失足墮崖而亡。在同年2月，山友在摩天崖立碑，稱之為「捨身崖」，碑上刻有「永懷捨身仗義客，安全遊樂惠眾人」。