曼聯上季蝕過億鎊　暗示冬窗縮皮　班主照收巨額股息球迷嬲爆

英超球隊曼聯早前公布上個財政年度最後一季及全年業績，綜合全季合共虧蝕1.16億英鎊（約10億港元）。班主格拉沙家族在上季球隊成績欠佳的情況下，繼續收取3300萬鎊股息，亦引起球迷強烈不滿。



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曼聯上財政年度總收入為5.83億鎊，按年增幅達22%，主因是疫情過後球迷恢復入場，令比賽日收入增加了逾1億鎊。然而球隊整體業績依然虧蝕1.16億鎊，債務亦由之前的4.2億鎊，上升至5.15億鎊。

上季曼聯引入包括C朗在內的高薪球員，令球隊總薪酬水漲船高。（Getty Images）

去季曼聯引入C朗、辛祖與華拉尼後，球員總年薪上升至3.84億鎊，成英超史上最高。另外，球隊在季中與季後分別與解僱蘇斯克查、蘭歷克與他們各自的教練團隊，合共用了2470萬鎊。

曼聯兩度換帥，支出達2400萬歐元。（Getty Images）

曼聯首席財務官Cliff Baty表示，對球隊陣容的投資增加與收入上升互相抵銷。球隊業績亦受沒有季前巡迴賽停辦、物價與營運成本上升、以及英鎊貶值影響。

此外，班主格拉沙家族在上財政年度共收取3360萬鎊股息，曼聯球迷組織Manchester United Supporters' Trust批評格拉沙的行為，指上季球隊成績差，沒有人應得到獎勵，會透過球迷顧問委員會與球迷論壇，要求球會重新審視派股政策。

格拉沙家族繼續收息3300萬，再次引來球迷批評。（Getty Images）

上季曼聯季初表現不佳，球隊季中換帥後成績亦未見顯著改善，最終在英超排第6，未能獲得歐聯資格，大量球迷視上季為「失敗的一季」。

曼聯今夏用了2.02億鎊增兵，CEO理察阿諾特表示，球會首要任務是贏得比賽以及娛樂球迷，「自從上一份財政報告，我們強化了一隊陣容，完成夏天巡迴比賽，並讓新主帥坦赫格建立自己的基礎。球會希望能持續交出好成績，並確保財政穩定。」

曼聯今夏為購買坦赫格需要的球員，用了超過2億鎊增兵。（Getty Images）

曼聯今季經歷季初兩連敗後連贏4場，包括雙紅會擊敗宿敵利物浦，現時排在聯賽榜第五。足球總監梅圖表示，球會將繼續支持坦赫格，但為確保球會財政健康，冬季轉會窗活動不會如夏天一樣活躍。