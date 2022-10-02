足總盃︱港會疑向敵對球迷慶祝惹不滿　晉峰失方向　球員：已盡力

新一屆足總盃揭開序幕，首圈由晉峰鬥港會。結果晉峰雖然有播謙浩謙入波，仍不敵業餘模式訓練的港會出局。

港會中場麥美倫攻入致勝一球後，疑向着晉峰球迷慶祝，惹來晉峰隊長鄭璟昊不滿。



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兩隊賽前為日前逝世的前港隊教練盧德權默哀。（袁志浩攝）

「粉紅兵團」上半場幾乎先開紀錄，15分鐘長傳入禁區，播磨浩謙心口彈後，何思哲踏前左腳抽射割草式地波，費查僅僅單手撲出；費利浦薩上前補中，又被出迎快的費查封走。

港會正選平均身高比晉峰有約5厘米優勢，多次欲利用中鋒基奧頭槌二傳組織攻勢。35分鐘，基奧爭贏控球權分邊至安高沙左路推進，他睇定再橫傳法國籍U22球員李小恆撞入空門成1：0。

港會憑李小恆（下）先開紀錄。（袁志浩攝）

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換邊後港會有兩次黃金機會拉開分差，惟李小恆扭過門將後被鄭璟昊護空門，里奧單刀又遭羅澔陽化險為夷。

尾段強攻的晉峰中路組織斷纜，兩翼傳中又被守衛輕鬆解圍，但費利浦薩夠勤力，87分鐘追落底線逼甩港會腳下球後拗腰傳中，播磨浩謙窩利抽射遠柱得手，追成1：1。

播磨浩謙87分鐘幫晉峰追平。（袁志浩攝）

艾拔簡勞被逐，令晉峰少踢一人。（袁志浩攝）

加時下半場掀高潮 麥美倫入波「回應」敵對球迷

雙方進入加時再戰，晉峰卻因中堅艾拔簡勞兩黃一紅少踢一人，形勢變得一面倒由港會主導。加時下半場成為今仗高潮所在，後備入替的港會中場麥美倫一次死球時跟晉峰球員碰撞倒地，他治理後跟對手理論，惹來晉峰球迷「問候」。麥美倫直接用行動回應，116分鐘禁區頂施冷箭破網，助港會再度領先。

麥美倫入球後跟隊友到場邊慶祝，更將食指放在咀前，疑對晉峰球迷做出有「安靜」意味的手勢，晉峰隊長鄭璟昊上前投訴，差點爆發衝突，幸有球證阻止，麥美倫亦因此舉動領黃。

麥美倫入球後慶祝爭議逐格睇：（按圖放大）

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結果港會以2：1險勝晉峰，晉級後明年1月7日的半準決賽鬥東方龍獅。主教練東尼咸美頓稱，球隊今季先後擊敗深水埗跟晉峰，僅大敗全聯賽最強的傑志，已經收貨，「港會很罕有地晉級足總盃次圈，我們不用感到羞恥，球隊仍在建立中，希望聯賽取得更多分數。」

他為麾下辯護，強調麥美倫等球員的慶祝跟別人無異，更着傳媒勿借題發揮，「球證已經做了應做的事。」

晉峰球員出局後十分失落。（袁志浩攝）

播謙浩謙：球隊迷失了方向

至於入球仍徒勞的晉峰球員播磨浩謙，賽後坦言球員「好努力、盡晒力」，遺憾狀態不足。球隊不敵業餘訓練的港會，更令他承受不少衝擊，「季前熱身賽曾跟港會交手，現在好像一次比一次退步。紅牌等等都是自己失誤，才令對方有機可乘，（球隊）要好好檢討，否則對任何對手，結果也是這樣。」

他一度語塞，再道：「我不知道怎樣說......我們有點迷失了，連上年很基本的控傳、逼搶都沒有，首先要找回自己的風格。」

播磨浩謙認為球隊迷失了方向。（袁志浩攝）

晉峰主教練鄧冠研則認為，球隊兩翼被被對手挾制，中路用波又被對方「塞住」，導致「老鼠拉龜」，「有（製造出）機會，但始終入不到球，會重新審視方向，再努力。」