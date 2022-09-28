港超聯︱傑志簽前希臘國腳　接過安永佳8號球衣　最快下月鬥東方

港超球會傑志周三（28日）宣布，簽入32歲希臘前鋒文尼亞斯（Michail Manias），他將取代季前離隊的港足前鋒安永佳，穿上8號球衣。



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身高1.89米文尼亞斯，2018年曾代表希臘國家隊上陣友賽沙地阿拉伯，他效力過多間希臘球會，在希臘超級聯賽上陣過161次攻入51球，也曾到比利時跟波蘭落班，來港前則效力塞浦路斯甲組聯賽球會尼科西亞奧林匹克（Olympiakos Nicosia）。

文尼亞斯2018年曾替希臘國家隊披甲。（傑志提供）

「藍鳥」主教練朱志光相信文尼亞斯的能力，但認為他或需時提升狀態，「文尼亞斯在歐洲球壇多時，在前線有一定能力。我們今季有丹尼、安永佳、陳晉一等離隊，需增加兵源。若之後再有機會出戰亞洲賽，亦需要不同外援作調配。」

資料顯示，文尼亞斯慣用腳為右腳，且司職正前鋒。他十分期待為傑志上陣，「我希望可爭取很多入球，助球隊達成目標。我完成傑志的首課操練後受到隊友歡迎，他們令我感受到成為球隊的一份子。」

傑志透露，文尼亞斯已完成隔離及醫學監察、投入大軍操練，最快可於10月9日對東方龍獅的菁英盃賽事中上陣。