港超聯︱傑志簽前希臘國腳 接過安永佳8號球衣 最快下月鬥東方
撰文：袁志浩
出版：更新：
港超球會傑志周三（28日）宣布，簽入32歲希臘前鋒文尼亞斯（Michail Manias），他將取代季前離隊的港足前鋒安永佳，穿上8號球衣。
身高1.89米文尼亞斯，2018年曾代表希臘國家隊上陣友賽沙地阿拉伯，他效力過多間希臘球會，在希臘超級聯賽上陣過161次攻入51球，也曾到比利時跟波蘭落班，來港前則效力塞浦路斯甲組聯賽球會尼科西亞奧林匹克（Olympiakos Nicosia）。
「藍鳥」主教練朱志光相信文尼亞斯的能力，但認為他或需時提升狀態，「文尼亞斯在歐洲球壇多時，在前線有一定能力。我們今季有丹尼、安永佳、陳晉一等離隊，需增加兵源。若之後再有機會出戰亞洲賽，亦需要不同外援作調配。」
資料顯示，文尼亞斯慣用腳為右腳，且司職正前鋒。他十分期待為傑志上陣，「我希望可爭取很多入球，助球隊達成目標。我完成傑志的首課操練後受到隊友歡迎，他們令我感受到成為球隊的一份子。」
傑志透露，文尼亞斯已完成隔離及醫學監察、投入大軍操練，最快可於10月9日對東方龍獅的菁英盃賽事中上陣。
港足｜相隔3年再於主場球迷前獻技 12264人入場 香港0：0緬甸港足歡送助教安尼頓 留港25年視球員如家人 寄語繼續變強港足緬甸互交白卷 主帥向球迷道歉 炮轟對手踢法保守港足︱黃洋賽後隨球迷打氣：望集氣走到尾 孫銘謙受一件事感動女足｜陳頌文投史篤城後預備組登場 正選上陣建功領軍晉級港足閉門輕取緬甸 羅梓駿頭槌轟處子球 球迷爬閘睇波添氣氛港足︱羅梓駿適應新位置有意外收穫 揭主教練一句激發球員爭勝心本地足球｜標準流浪發聲明處分球員林衍廷 網傳踢街場片段惹熱議港超聯｜流浪罰林衍廷無限期停賽 主教練回應：什麼方法也試過高級組銀牌︱流浪挫大埔 兩隊後衛當中鋒 姚浩明被指挑釁對手港超聯︱港會取兩季以來首勝：不在意外界批評 深水埗向球迷致歉港超聯︱南區半場從氣餒變夢幻 熱血反勝理文：不敢太快說爭標港超聯︱大埔959天後重返主場 李瀚灝與晉峰外援演「攻防戰」菁英盃︱流浪輕取全華班香港U23 司徒文俊親解「足球的味道」港超聯︱理文陳曉明要求換人終被逐 流浪前鋒「報復」似足碧咸港超聯｜東方首戰悶和大埔 主帥盧比度：用20人踢全季當然不夠港超聯｜259天後重開 南區2：0香港U23勝出揭幕戰港超聯2022/23：新球季10隊簡介 球員妙談心水港超Fantasy陣容