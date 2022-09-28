港超聯︱傑志簽前希臘國腳　接過安永佳8號球衣　最快下月鬥東方

撰文：袁志浩
出版：更新：

港超球會傑志周三（28日）宣布，簽入32歲希臘前鋒文尼亞斯（Michail Manias），他將取代季前離隊的港足前鋒安永佳，穿上8號球衣。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

身高1.89米文尼亞斯，2018年曾代表希臘國家隊上陣友賽沙地阿拉伯，他效力過多間希臘球會，在希臘超級聯賽上陣過161次攻入51球，也曾到比利時跟波蘭落班，來港前則效力塞浦路斯甲組聯賽球會尼科西亞奧林匹克（Olympiakos Nicosia）。

傑志會長伍健談安永佳離隊　亞冠出局涉紀律問題　亞援將加盟
文尼亞斯2018年曾替希臘國家隊披甲。（傑志提供）

「藍鳥」主教練朱志光相信文尼亞斯的能力，但認為他或需時提升狀態，「文尼亞斯在歐洲球壇多時，在前線有一定能力。我們今季有丹尼、安永佳、陳晉一等離隊，需增加兵源。若之後再有機會出戰亞洲賽，亦需要不同外援作調配。」

港超聯︱傑志大勝深水埗追平紀錄　潘沛軒仿孫興慜慶祝：爭入港隊高級組銀牌︱傑志下半場大爆發5蛋贈港會　仿英超隊試新戰術

資料顯示，文尼亞斯慣用腳為右腳，且司職正前鋒。他十分期待為傑志上陣，「我希望可爭取很多入球，助球隊達成目標。我完成傑志的首課操練後受到隊友歡迎，他們令我感受到成為球隊的一份子。」

傑志透露，文尼亞斯已完成隔離及醫學監察、投入大軍操練，最快可於10月9日對東方龍獅的菁英盃賽事中上陣。

港足｜相隔3年再於主場球迷前獻技　12264人入場　香港0：0緬甸港足歡送助教安尼頓　留港25年視球員如家人　寄語繼續變強港足緬甸互交白卷　主帥向球迷道歉　炮轟對手踢法保守港足︱黃洋賽後隨球迷打氣：望集氣走到尾　孫銘謙受一件事感動女足｜陳頌文投史篤城後預備組登場　正選上陣建功領軍晉級港足閉門輕取緬甸　羅梓駿頭槌轟處子球　球迷爬閘睇波添氣氛港足︱羅梓駿適應新位置有意外收穫　揭主教練一句激發球員爭勝心本地足球｜標準流浪發聲明處分球員林衍廷　網傳踢街場片段惹熱議港超聯｜流浪罰林衍廷無限期停賽　主教練回應：什麼方法也試過高級組銀牌︱流浪挫大埔　兩隊後衛當中鋒　姚浩明被指挑釁對手港超聯︱港會取兩季以來首勝：不在意外界批評　深水埗向球迷致歉港超聯︱南區半場從氣餒變夢幻　熱血反勝理文：不敢太快說爭標港超聯︱大埔959天後重返主場　李瀚灝與晉峰外援演「攻防戰」菁英盃︱流浪輕取全華班香港U23　司徒文俊親解「足球的味道」港超聯︱理文陳曉明要求換人終被逐　流浪前鋒「報復」似足碧咸港超聯｜東方首戰悶和大埔　主帥盧比度：用20人踢全季當然不夠港超聯｜259天後重開　南區2：0香港U23勝出揭幕戰港超聯2022/23：新球季10隊簡介　球員妙談心水港超Fantasy陣容
足球
傑志
港超聯