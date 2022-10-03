F1．新加坡站︱紅牛佩雷斯封王但須被調查　韋斯達賓總冠軍要再等

F1新加坡站，周日正賽受天雨影響延遲開賽，第二位出賽的紅牛車手佩雷斯起步出色搶得頭位，力壓法拉利的陸克萊贏得分站冠軍，但他因違反安全車守則正被調查，若落實被罰，分站冠軍可能被取消。

車手榜遙遙領先的另一紅牛車手韋斯達賓，因自己犯錯只得第七，未能提早封王。



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佩雷斯起步出色搶得頭位，最終順利贏得新加坡站冠軍。（F1官方Twitter）

新加坡站天雨路滑，賽道遲遲未乾，意外頻生。排頭位的陸克萊再次未能把握優勢，甫起步已被身邊的佩雷斯爬頭；排第四的辛斯，把握機會超越咸美頓，搶上第三位。排位賽因車隊失誤、排第八出賽的韋斯達賓，起步失利跌至第12位，不過他漸漸收復失地，追上前列。今場總共5次出動安全車，包括兩次實體，三次虛擬安全車。

角田裕毅戰車衝向防撞欄，今場第二度出動實體安全車，第39圈比賽重啟時，佩雷斯繼續領前。韋斯達賓嘗試爬頭時鎖死輪胎，這個失誤令他失去提早封王的機會。

佩雷斯新加坡站封王：

賽事規定必須在兩小時內完成，由於天雨令今站延遲超過1小時開賽，比賽在第48圈中止。佩雷斯以2小時2分15.238秒勝出，陸克萊以7.595秒之差得亞軍，辛斯第三、諾里斯第四，列卡度第五。韋斯達賓只得第七，是他今季最差分站成績。

不過佩雷斯在第二次安全車出動、比賽重啟時，沒有與安全車保持10個車位距離，跟安全車首次出動時，違反同一守則。賽會未有即時判罰，有機會秋後算帳，令佩雷斯有機會失去今站冠軍。

韋斯達賓在車手榜累積341分，遙遙領先第二位的陸克萊104分、第三位的隊友佩雷斯106分。即使新加坡站失利，下周日（10月9日）在日本站，他如能較陸克萊多取8分，仍可提早贏得F1總冠軍，成功衛冕。

F1新加坡站賽果（只列前十）：

1. 佩雷斯（紅牛）

2. 陸克萊（法拉利）

3. 辛斯（法拉利）

4. 諾里斯（麥拿侖）

5. 列卡度（麥拿侖）

6. 史杜爾（阿士頓馬田）

7. 韋斯達賓（紅牛）

8. 華迪爾（阿士頓馬田）

9. 咸美頓（平治）

10. 加斯利（艾法托利）



F1新加坡站排位結果：